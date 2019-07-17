В Омске начали разбивать будущую дорогу-дублер улицы 70 лет Октября на Левобережье

Posted 17 июля 2019, 02:12
Published 17 июля 2019, 02:12
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В департаменте строительства администрации Омска пояснили, что строительство дороги ООО «СтройТраст» начало с геодезических работ по разбивке трассы на участки. Позже компания выполнит планирование участка. Кроме этого, вдоль участка сейчас обрезают ветки деревьев, которые могут помешать строительству, а также переносят инженерные сети, чтобы не повредить их при строительстве.
Отмечается, что в проекте дорога будет расширена до четырех полос, ширина каждой из которых будет не менее 2.75 м и не более 4 м, а общая ширина дороги будет от 5,5 до 27,5 метра. Также вдоль магистрали должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки. По новой дороге в администрации планируют запустить общественный транспорт, и для этого здесь появятся остановки.
«Это позволит увеличить интенсивность движения на дороге, но на каждом участке она будет разной. Так, предполагается, что по 2-полосному участку будет проезжать порядка 150 машин в час, а по 4-полосному — более 500 машин», — подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента строительства администрации Омска Николай Кравченко. Отмечается, что такое решение позволит частично разгрузить 70 лет Октября и уменьшить количество пробок.
Новая дорога от моста им. 60-летия Победы по улице 3-й Островской и улице Крупской — от бульвара Архитекторов до улицы Перелета должна быть полностью завершена к 15 декабря 2020 года. На ее строительство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из федерального и регионального бюджета потратят более 900 млн рублей.