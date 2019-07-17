В Омске начали разбивать будущую дорогу-дублер улицы 70 лет Октября на Левобережье

Отмечается, что в проекте дорога будет расширена до четырех полос, ширина каждой из которых будет не менее 2.75 м и не более 4 м, а общая ширина дороги будет от 5,5 до 27,5 метра. Также вдоль магистрали должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки. По новой дороге в администрации планируют запустить общественный транспорт, и для этого здесь появятся остановки.