Омские коллекторы получили 100 тыс рублей штрафа за запугивание 70-летней омички

Posted 17 июля 2019, 10:37
Published 17 июля 2019, 10:37
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В управление обратилась 70-летняя жительница Омска, которая получила от компании «КредитЭкспресс Финанс» письмо, где указано, что женщину могут привлечь к уголовной ответственности.
«К полученному должницей письму прилагалось „рекомендательное письмо“ руководителю подразделения по работе с проблемной задолженностью физических лиц микрофинансовой компании следующего содержания: „Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действиях С. признаков уголовно наказуемого деяния“», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно закону о защите прав и интересов физлиц, кредитор не имеет права вводить должника в заблуждение относительно передачи материалов в суд и вынесенного им приговора.
В итоге кредитную организацию, которой омичка задолжала деньги, оштрафовали на 100 тыс рублей. В ведомстве подчеркивают, что компания уже не раз пыталась заставить должников вернуть деньги незаконными способами. Штраф компания полностью выплатила и продолжает работать на территории региона.