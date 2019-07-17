Омские коллекторы получили 100 тыс рублей штрафа за запугивание 70-летней омички

Арбитражный суд Омской области признал ООО «КредитЭкспресс Финанс» виновной в нарушении закона о защите физлиц за то, что компания отправила должнице письмо с запугиванием уголовным наказанием. В пресс-службе УФССП России по Омской области сообщили, что компанию оштрафовали на 100 тыс рублей.

В управление обратилась 70-летняя жительница Омска, которая получила от компании «КредитЭкспресс Финанс» письмо, где указано, что женщину могут привлечь к уголовной ответственности. «К полученному должницей письму прилагалось „рекомендательное письмо“ руководителю подразделения по работе с проблемной задолженностью физических лиц микрофинансовой компании следующего содержания: „Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действиях С. признаков уголовно наказуемого деяния“», — рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно закону о защите прав и интересов физлиц, кредитор не имеет права вводить должника в заблуждение относительно передачи материалов в суд и вынесенного им приговора. В итоге кредитную организацию, которой омичка задолжала деньги, оштрафовали на 100 тыс рублей. В ведомстве подчеркивают, что компания уже не раз пыталась заставить должников вернуть деньги незаконными способами. Штраф компания полностью выплатила и продолжает работать на территории региона.