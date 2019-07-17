gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2019, 10:37

Published 17 июля 2019, 10:37

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Омские коллекторы получили 100 тыс рублей штрафа за запугивание 70-летней омички

Омские коллекторы получили 100 тыс рублей штрафа за запугивание 70-летней омички

17 июля 2019, 10:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арбитражный суд Омской области признал ООО «КредитЭкспресс Финанс» виновной в нарушении закона о защите физлиц за то, что компания отправила должнице письмо с запугиванием уголовным наказанием. В пресс-службе УФССП России по Омской области сообщили, что компанию оштрафовали на 100 тыс рублей.

В управление обратилась 70-летняя жительница Омска, которая получила от компании «КредитЭкспресс Финанс» письмо, где указано, что женщину могут привлечь к уголовной ответственности.

«К полученному должницей письму прилагалось „рекомендательное письмо“ руководителю подразделения по работе с проблемной задолженностью физических лиц микрофинансовой компании следующего содержания: „Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для проверки наличия в действиях С. признаков уголовно наказуемого деяния“», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно закону о защите прав и интересов физлиц, кредитор не имеет права вводить должника в заблуждение относительно передачи материалов в суд и вынесенного им приговора.

В итоге кредитную организацию, которой омичка задолжала деньги, оштрафовали на 100 тыс рублей. В ведомстве подчеркивают, что компания уже не раз пыталась заставить должников вернуть деньги незаконными способами. Штраф компания полностью выплатила и продолжает работать на территории региона.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика