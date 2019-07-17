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Posted 17 июля 2019, 01:41

Published 17 июля 2019, 01:41

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омич решил впечатлить девушку умением взбираться на опору ЛЭП, но получил удар током

Омич решил впечатлить девушку умением взбираться на опору ЛЭП, но получил удар током

17 июля 2019, 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 22-летний местный житель решил произвести впечатление на девушку и попытался взобраться на опору ЛЭП. Парень получил удар током и множественные ушибы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

О случившемся полиция узнала от работников больницы, куда госпитализировали потерпевшего. Он получил электроожоги рук и множественные ушибы.

Позже выяснилось, что омич получил травмы, хвастаясь перед девушкой своим умением взбираться по канатам на разные высоты, решил доказать ей это. В месте, где пара прогуливалась, из высоких сооружений были только опоры ЛЭП, и омич решил показать свои умения на них.

Парень взобрался по опорам на 2.5 метра и случайно задел один из кабелей, который был под напряжением. От удара током он потерял сознание и упал, а когда очнулся, подруги рядом уже не было. По пути домой он встретил соседку, которая и вызвала «скорую».

В ведомстве сообщили, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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