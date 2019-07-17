Омич решил впечатлить девушку умением взбираться на опору ЛЭП, но получил удар током

Posted 17 июля 2019, 01:41
Published 17 июля 2019, 01:41
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
О случившемся полиция узнала от работников больницы, куда госпитализировали потерпевшего. Он получил электроожоги рук и множественные ушибы.
Позже выяснилось, что омич получил травмы, хвастаясь перед девушкой своим умением взбираться по канатам на разные высоты, решил доказать ей это. В месте, где пара прогуливалась, из высоких сооружений были только опоры ЛЭП, и омич решил показать свои умения на них.
Парень взобрался по опорам на 2.5 метра и случайно задел один из кабелей, который был под напряжением. От удара током он потерял сознание и упал, а когда очнулся, подруги рядом уже не было. По пути домой он встретил соседку, которая и вызвала «скорую».
В ведомстве сообщили, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.