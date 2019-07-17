Любава, Авдей и Мухаммед Али: какие имена омичи дали новорожденным в 2019 году

С января по июнь в Омской области на свет появилось 4 782 мальчика и 4 629 девочек, из них 3 509 младенцев стали первыми в семье, отмечают в управлении. Вторыми в омских семьях стали 3 528 детей, еще 1 584 семья стала многодетной после рождения третьего ребенка. Четвертый ребенок появился в 800 семьях.