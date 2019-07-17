Любава, Авдей и Мухаммед Али: какие имена омичи дали новорожденным в 2019 году

Posted 17 июля 2019, 03:10
Published 17 июля 2019, 03:10
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
С января по июнь в Омской области на свет появилось 4 782 мальчика и 4 629 девочек, из них 3 509 младенцев стали первыми в семье, отмечают в управлении. Вторыми в омских семьях стали 3 528 детей, еще 1 584 семья стала многодетной после рождения третьего ребенка. Четвертый ребенок появился в 800 семьях.
Самыми популярными женскими именами, по подсчетам управления, стали имена София или Софья (265), Анаа (177), Полина (172), Виктория (161) и Дарья (159). Мальчиков же, как и в прошлом году, чаще называли именами Артем (262), Александр (201), Максим (189) и Михаил (163). Отмечается, что имя Артем является самым популярным с 2011 года.
«Интересно, что в двадцатку популярных мужских и женских имен вошли имена, еще недавно считавшиеся редкими: Арина, Валерия, Василиса, Ксения, Тимофей, Ярослав, Марк», — пояснили в ведомстве.
Также омичи стали активнее использовать редкие имена, такие как Любава, Прасковья, Соломея, Серафима, Степанида, Фаина, Платон, Адам, Клим, Прохор, Авдей, Дементий, Демид. Кроме этого, в первые шесть месяцев 2019 года на свет появилось несколько детей с двойными именами. Новорожденных омичек родители называли Айя София, Биби-Омина, Еркежан-Кульпаш, Ева Эрмина, Мария-Елена, Минь Ань, а мальчикам давали имена Аарон-Николай, Абдул-Карим, Асан Али, Димаш Вэйвэй, Мухаммед Али, Чи Хиеу.