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Posted 16 июля 2019, 02:06

Published 16 июля 2019, 02:06

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Зарплата омичей выросла до 36 тыс рублей - Омскстат

Зарплата омичей выросла до 36 тыс рублей - Омскстат

16 июля 2019, 02:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омскстат опубликовал макроэкономические показатели положения Омской области за первые полгода и отдельно за июль. Оказалось, что средняя зарплата омичей в прошлом месяце перевалила за 36 тыс рублей.

По подсчетам ведомства, в январе-июне омичи, в среднем, получали 33 670.2 рубля - это на 6.9% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

В июне средняя зарплата жителей Омской области была равна 36 126.6 рубля. В ведомстве отмечают, что это на 7.1% больше, чем в июне 2018. В сравнении с маем зарплата выросла на 4.2% или на 1 510 рублей.

При этом в Омскстате отмечают, что показатели номинальные, и какова реальная зарплата омичей неизвестно. Однако в ведомстве сообщают, что это число с мая увеличилось на 3.9%.

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