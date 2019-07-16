Зарплата омичей выросла до 36 тыс рублей - Омскстат

Posted 16 июля 2019, 02:06
Published 16 июля 2019, 02:06
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
По подсчетам ведомства, в январе-июне омичи, в среднем, получали 33 670.2 рубля - это на 6.9% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.
В июне средняя зарплата жителей Омской области была равна 36 126.6 рубля. В ведомстве отмечают, что это на 7.1% больше, чем в июне 2018. В сравнении с маем зарплата выросла на 4.2% или на 1 510 рублей.
При этом в Омскстате отмечают, что показатели номинальные, и какова реальная зарплата омичей неизвестно. Однако в ведомстве сообщают, что это число с мая увеличилось на 3.9%.