В Омске 303-летие города отметят с шоу парашютов, сценой-зефиром и ковровой дорожкой

Начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню города, уже в эту пятницу, 19 июля. В этот день стартует проект «От окраин к центру» — городские творческие коллективы с праздничными программами, посвященными 303-летию Омска, выступят на отдаленных территориях. В частности, артисты выступят в микрорайонах Новоалександровка, Николаевка, Дальний, Черемуховское и нескольких других.