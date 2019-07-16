В Омске 303-летие города отметят с шоу парашютов, сценой-зефиром и ковровой дорожкой

Posted 16 июля 2019, 11:30
Published 16 июля 2019, 11:30
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню города, уже в эту пятницу, 19 июля. В этот день стартует проект «От окраин к центру» — городские творческие коллективы с праздничными программами, посвященными 303-летию Омска, выступят на отдаленных территориях. В частности, артисты выступят в микрорайонах Новоалександровка, Николаевка, Дальний, Черемуховское и нескольких других.
Накануне Дня города, 2 августа, в центре города откроется ежегодный праздник садоводства «Флора». Как ранее сообщили в администрации Омска, главной темой выставки в этом году станет Год театра, и все композиции будут представлены в виде омских театров и всемирно известных постановок.
3 августа в Омске состоится ежегодный Сибирский международный марафон. На площади победы для омичей организуют большую сцену.
«В 13 часов здесь начнется театрализованный пролог: в течение тридцати минут омичам покажут рождение и развитие как российских театров, так омских театров. В представлении будет задействовано около 500 артистов. В конце пролога по красной дорожке пройдут все народные артисты, выступающие в омских театрах», — рассказал первый заместитель директора департамента культуры Олег Федоренко.
В сквере Дзержинского 3 августа пройдет фестиваль сладостей «СладкоОмск» — здесь, по словам Федоренко, будет построена сцена в виде зефира. Также в сквере организаторы планируют провести фестиваль настольных игр: в прошлом году полностью реализовать идею не удалось, пояснил Федоренко.
На улице Ленина, на площадке у памятника Степанычу известные омские хореографы под звуки живой музыки проведут для омичей мастер-классы. У памятника Любочке будет организована площадка уличного кино.
В Театральном сквере Лицейский театр представит омичам свою новую программу, основанную на произведении «Д’Артаньян и три мушкетера». Финалом программы станет шествие по улице Ленина с известной песней «Пора-пора-порадуемся!», рассказал первый замдиректора департамента культуры.
У Омской крепости в очередной раз будет организован Город мастеров. Среди гостей будут ремесленники из Санкт-Петербурга, Москвы, Урала и Алтая. Здесь же, по заявлению Олега Федоренко, омичи смогут увидеть шоу парашютистов.
Вечером 3 августа, в 19 часов, на Соборной площади для омичей выступят кавер-группы с известными композициями, а в 21 час на площади Победы выступит обещанная приглашенная звезда — певец Дан Балан.