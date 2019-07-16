Омское «Красное и белое» уходит в кипрские офшоры

Posted 16 июля 2019, 07:23
Published 16 июля 2019, 07:23
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Как стало известно Городу55, омская сеть магазинов «Красное и белое» с 12 июля 2019 года принадлежит кипрской компании Masilor Holdings Limited. Офшор, ставший единоличным владельцем ООО «Альфа Омск» (юридическое наименование сети магазинов), создан 22 марта 2019 года.
Бывший учредитель компании Елена Соболева лишилась нескольких других своих предприятий. Masilor Holdings Limited также стало учредителем сетей «Красного и белого» в других городах — Ижевске, Оренбурге, Кургане, Перми и Уфе.
Вероятно, перевод компаний в офшор связан со слиянием ретейлера «Дикси» и «Красного и белого». В январе 2019 года владельцы группы компаний «Дикси» и компании «Альбион-2002» Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также владелец сети магазинов «Красное и белое» Сергей Студенников решили объединить свои активы в единый бизнес. Сейчас по всей стране работает более 13 тыс магазинов под товарными знаками этих компаний.
ФАС РФ одобрила сделку по слиянию торговых сетей. После положительного решения ФАС начали формироваться новые органы управления. Сам центр управления будет находиться в Москве.