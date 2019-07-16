Омское «Красное и белое» уходит в кипрские офшоры

Вероятно, перевод компаний в офшор связан со слиянием ретейлера «Дикси» и «Красного и белого». В январе 2019 года владельцы группы компаний «Дикси» и компании «Альбион-2002» Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также владелец сети магазинов «Красное и белое» Сергей Студенников решили объединить свои активы в единый бизнес. Сейчас по всей стране работает более 13 тыс магазинов под товарными знаками этих компаний.