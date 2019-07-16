Омский «Иртыш» отказался от кубка и золотых медалей

Posted 16 июля 2019, 01:24
Published 16 июля 2019, 01:24
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Руководство клуба сообщило, что кубки и золотые медали достались омичам из-за чужих проблем, и команда не хочет пользоваться ими, чтобы стать чемпионами. Поэтому от наград в футбольном клубе отказались.
«Кто-то же в этой ситуации должен вести благородно. Футбольный клуб „Иртыш“ не имеет никакого отношения к проблемам „Сахалина“. И как-то наживаться на чужих бедах мы не будем. „Иртыш“ привык побеждать только в честной борьбе. Так было, есть и будет. Уверен, наши футболисты и многочисленные болельщики поймут это решение», - заявил президент ФК «Иртыш» Сергей Новиков.
Напомним, кубок и золотые медали первенства изначально достались футбольному клубу «Сахалин», но из-за снятых трех очков команда уступила омскому «Иртышу».