Омский «Иртыш» отказался от кубка и золотых медалей

«Кто-то же в этой ситуации должен вести благородно. Футбольный клуб „Иртыш“ не имеет никакого отношения к проблемам „Сахалина“. И как-то наживаться на чужих бедах мы не будем. „Иртыш“ привык побеждать только в честной борьбе. Так было, есть и будет. Уверен, наши футболисты и многочисленные болельщики поймут это решение», - заявил президент ФК «Иртыш» Сергей Новиков.