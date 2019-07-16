Омичи стали чаще летать в Красноярск и Екатеринбург

Самыми популярными для омичей стали перелеты внутри страны — количество пассажиров на таких рейсах увеличилось на 148%. В компании это объясняют открытием новых рейсов в Красноярск и Екатеринбург авиакомпанией «НордСтар», в Казань и Самару компанией «ЮВТ АЭРО», а также увеличением количества перелетов в Новосибирск компанией «Сибирь».