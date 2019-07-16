Омичи стали чаще летать в Красноярск и Екатеринбург

Posted 16 июля 2019, 13:54
Published 16 июля 2019, 13:54
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
По подсчетам компании, за первые полгода через аэропорт прошли 598 525 пассажиров. В прошлом году это число было на 136 965 меньше.
Самыми популярными для омичей стали перелеты внутри страны — количество пассажиров на таких рейсах увеличилось на 148%. В компании это объясняют открытием новых рейсов в Красноярск и Екатеринбург авиакомпанией «НордСтар», в Казань и Самару компанией «ЮВТ АЭРО», а также увеличением количества перелетов в Новосибирск компанией «Сибирь».
В московском направлении омичи стали летать на 30% чаще. Это связано с началом работы в Омске авиакомпании «Победа», принадлежащей «Аэрофлоту». Кроме этого, на увеличение числа полетов из Омска в столицу повлияло добавление в расписание полетов третьего ежедневного рейса.