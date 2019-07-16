Это не игнор. В Фонде капремонта объяснили, почему не отвечают омичам

Posted 16 июля 2019, 13:22
Published 16 июля 2019, 13:22
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
«Как дозвониться в Фонд Капремонта? Уже неделю сбрасывают. Сами указали номера для вопросов и никто не отвечает. Ехать в Омск с области ради подобной работы? Понимаю, можно заказным письмом направить обращение, но по закону ждать месяц», — поделился омич с Городом55.
В Фонде Городу55 пояснили, что телефоны, указанные для связи (790-737, 8-800-550-94-90), работают в штатном режиме, но дозвониться сложно из-за того, что на линии работает только четыре специалиста. Проблема возникает в начале месяца и сохраняется приблизительно до 20 числа каждого месяца, когда омичи получают квитанции за капремонт.
«До 10 числа каждого месяца происходит доставка квитанций за капитальный ремонт, которые собственники помещений должны оплачивать до 20 числа каждого месяца. В связи с этим в начале каждого месяца количество звонков, поступающих на горячую линию Фонда, существенно возрастает, что приводит к ситуации, когда не все граждане могут дозвониться в Фонд с первого раза», — пояснили в региональном фонде капремонта.
В Фонде также отметили, что вопросы можно отправить на электронную почту или задать их на сайте компании в разделе «Обратная связь», а также через порталы «2ГИС» и «ГИС ЖКХ». Однако омичи жалуются, что получить ответ по электронной почте бывает так же сложно, как и дозвониться в компанию.