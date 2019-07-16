Это не игнор. В Фонде капремонта объяснили, почему не отвечают омичам

В Фонде также отметили, что вопросы можно отправить на электронную почту или задать их на сайте компании в разделе «Обратная связь», а также через порталы «2ГИС» и «ГИС ЖКХ». Однако омичи жалуются, что получить ответ по электронной почте бывает так же сложно, как и дозвониться в компанию.