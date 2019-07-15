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Posted 15 июля 2019, 02:22

Published 15 июля 2019, 02:22

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омской области в 30-градусную жару село отключили от холодной воды

В Омской области в 30-градусную жару село отключили от холодной воды

15 июля 2019, 02:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители деревни Пресновка Оконешниковского района пожаловались в паблике «Омск ВК», что все жаркие выходные по неизвестной причине провели без холодной воды.

Как указано в посте, опубликованном в воскресенье, 14 июля, воду в деревне по неизвестной причине отключили в пятницу, но принять необходимые меры пообещали только в понедельник.

«Никто ничего не предпринимает, откладывают вопрос до понедельника (видите ли, у них выходной). На улице 30 градусов жары, люди страдают без воды, нечем поить птицу и скотину, да и элементарно соблюсти гигиену», — сетует автор поста в паблике.

Местный житель отмечает, что проблема с водоснабжением в деревне существует уже три года, но решать ее местные власти не собираются. Сельчане неоднократно обращались к губернатору области, но это никак не помогло решению вопроса с водой.

Позже в комментариях под записью появилось сообщение о том, что на участке проведены ремонтные работы, и проблем с водой нет: «По информации администрации района, ремонтные работы были завершены вчера вечером, в настоящее время водоснабжение функционирует в нормальном режиме». Сами жители в комментариях заявили, что сообщение — лишь отписка, и воды в домах все еще нет либо она плохого качества.

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