В Омской области в 30-градусную жару село отключили от холодной воды

Позже в комментариях под записью появилось сообщение о том, что на участке проведены ремонтные работы, и проблем с водой нет: «По информации администрации района, ремонтные работы были завершены вчера вечером, в настоящее время водоснабжение функционирует в нормальном режиме». Сами жители в комментариях заявили, что сообщение — лишь отписка, и воды в домах все еще нет либо она плохого качества.