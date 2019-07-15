В ГУИП Омской области нашли официальную замену Анастасии Гуливатенко (обновлено)

Posted 15 июля 2019, 02:02
Published 15 июля 2019, 02:02
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Информация об этом была зарегистрирована 12 июля в налоговой инспекции. Паевский до назначения значился заместителем начальника управления и начальником по взаимодействию со СМИ. Кроме этого в ведомстве передали полномочия действовать без доверенности еще одному заместителю начальника Анастасии Селезновой.
Обновлено: как пояснили в областном правительстве, информация «Суперомска» не соответствует действительности. Павский не является руководителем ГУИП. Селезнева и Павский получили право действовать без доверенности, но главами службы не стали.
Отметим, сейчас профильное управление находится в стадии ликвидации, и к сентябрю его функционал возьмет на себя новое министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
Экс-глава ГУИП Омской области ушла в отставку в середине мая этого года. Спустя несколько дней стало известно, что она перешла на должность директора PR-департамента ПАО «МРСК Сибири».