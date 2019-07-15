В ГУИП Омской области нашли официальную замену Анастасии Гуливатенко (обновлено)

Информация об этом была зарегистрирована 12 июля в налоговой инспекции. Паевский до назначения значился заместителем начальника управления и начальником по взаимодействию со СМИ. Кроме этого в ведомстве передали полномочия действовать без доверенности еще одному заместителю начальника Анастасии Селезновой.