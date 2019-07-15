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Posted 15 июля 2019, 02:02

Published 15 июля 2019, 02:02

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В ГУИП Омской области нашли официальную замену Анастасии Гуливатенко (обновлено)

В ГУИП Омской области нашли официальную замену Анастасии Гуливатенко (обновлено)

15 июля 2019, 02:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новым директором главного управления информационной политики Омской области назначили Максима Павского.

Информация об этом была зарегистрирована 12 июля в налоговой инспекции. Паевский до назначения значился заместителем начальника управления и начальником по взаимодействию со СМИ. Кроме этого в ведомстве передали полномочия действовать без доверенности еще одному заместителю начальника Анастасии Селезновой.

Обновлено: как пояснили в областном правительстве, информация «Суперомска» не соответствует действительности. Павский не является руководителем ГУИП. Селезнева и Павский получили право действовать без доверенности, но главами службы не стали.

Отметим, сейчас профильное управление находится в стадии ликвидации, и к сентябрю его функционал возьмет на себя новое министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Экс-глава ГУИП Омской области ушла в отставку в середине мая этого года. Спустя несколько дней стало известно, что она перешла на должность директора PR-департамента ПАО «МРСК Сибири».

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