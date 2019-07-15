Собаки, воздушные шарики и IT-банан: как пройдет День омича (0+)

«Одна площадка будет посвящена северным ездовым собакам — хаски, маламут. Сейчас в стране тренд заводить таких собак, но зачастую люди не знают, что с ними делать после покупки. Мы же все расскажем и научим. Вторая площадка будет общей и покажет все разнообразие наших четвероногих. Ожидается порядка 160 собак 40 различных пород. Специальной фотозоны не будет, потому что где собака — там уже импровизированная фотозона», — пояснила Чайка.