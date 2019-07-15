Собаки, воздушные шарики и IT-банан: как пройдет День омича (0+)

Posted 15 июля 2019, 09:38
Published 15 июля 2019, 09:38
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
День омича стартует одновременно в трех точках города в 18:00 20 июля. На территории площади Победы, сквера им. Дзержинского и Любинском проспекте будут работать 25 интерактивных площадок для омичей всех возрастов. Участие примут более 150 объединений, компаний и организаций. Организаторами выступят более 500 человек.
Как пояснили в департаменте общественных отношений и социальной политики Омска, основной цвет мероприятия — желтый. Связано это с тем, что Омск известен как один из самых солнечных городов в мире, что и планируется сделать лейтмотивом всего мероприятия.
«Мы будем очень рады, если горожане придут на День омича в чем-то желтом, с желтыми украшениями, с элементами в одежде. Для нас главное — зарядить людей теплой, доброй, солнечной энергией, дать им то настроение, которое позволит встретить День города как никогда хорошо», — отметила директор департамента Радмила Мартынова.
Среди интерактивных площадок найдутся те, что заинтересуют любого горожанина. Для любителей искусства в стиле «урбан» будет работать площадка «Молодежная Street», для любителей викторин, квизов и «Что? Где? Когда?» будут проводиться несколько игр. Для омичей уже сейчас заготовлено свыше 500 вопросов разной сложности и направленности.
Увлекающиеся психологией омичи смогут послушать лекции психотерапевтов Марка Гринберга и Дмитрия Гусева. Для спортсменов будет работать Школа скиппинга (прыжки на скакалке), а также состоится турнир по тяге трэп-грифа.
«Для тех, кто не может представить себя без доступа в Сеть, будут работать две площадки — «Интернетная» и »IT-квест». На площадках пройдут конкурсы и популярное офисное многоборье — метание мышки и клавиатуры, «офисный баскетбол». Также можно будет ознакомиться с развлекательными компьютерными технологиями, например, управлять компьютером при помощи обыкновенного банана», — рассказала начальник отдела организационного обеспечения департамента общественных отношений и социальной политики Омска Елена Руднева.
Гвоздем программы станут две площадки с участием четвероногих друзей человека. Как пояснила директор центра канис-терапии «Лапу, друг!» Наталья Чайка, на Дне омича будет порядка 160 собак разных пород.
«Одна площадка будет посвящена северным ездовым собакам — хаски, маламут. Сейчас в стране тренд заводить таких собак, но зачастую люди не знают, что с ними делать после покупки. Мы же все расскажем и научим. Вторая площадка будет общей и покажет все разнообразие наших четвероногих. Ожидается порядка 160 собак 40 различных пород. Специальной фотозоны не будет, потому что где собака — там уже импровизированная фотозона», — пояснила Чайка.
Завершится День омича двумя большими событиями — съемками самого массового видеоклипа города (под песни «Омские улицы», «Этот город» и «Видели ночь»), а также большим танцевальным open-air и модным показом, в котором, как утверждает Чайка, примут участие и собаки.