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Posted 15 июля 2019, 10:43

Published 15 июля 2019, 10:43

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Прожиточный минимум для омичей увеличат до 10 тыс рублей

Прожиточный минимум для омичей увеличат до 10 тыс рублей

15 июля 2019, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Министерстве труда и социального развития Омской области рассказали об увеличении прожиточного минимума по итогам второго квартала 2019 года.

Как следует из проекта постановления министерства, прожиточный минимум за апрель–июнь планируют увеличить до 10 247 рублей на душу населения. В первом квартале 2019 года эта сумма была на 5,8% ниже и составляла 9 682 рубля.

Для трудоспособных жителей региона прожиточный минимум поднимут до 10 684 рублей (на 607 рублей), для пенсионеров он увеличится до 8 271 рубля (на 438 рубля), а для детей он составит 10 437 рублей (+562 рубля), говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Увеличение прожиточного минимума в ведомстве объясняют увеличением цен на продовольственные продукты — картофель, лук репчатый, капусту, морковь, свеклу, яблоки, виноград. В среднем, стоимость минимального набора продуктов для омичей увеличилась на 5.4%.

«Стоимость непродовольственных товаров, рассчитываемая исходя из соотношения со стоимостью минимального набора продуктов питания, возросла на 6.1%, стоимость услуг — на 6.3%. Объем обязательных платежей и сборов увеличился в среднем на 6.2%», — добавили в министерстве.

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