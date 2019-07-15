Прожиточный минимум для омичей увеличат до 10 тыс рублей

Posted 15 июля 2019, 10:43
Published 15 июля 2019, 10:43
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Как следует из проекта постановления министерства, прожиточный минимум за апрель–июнь планируют увеличить до 10 247 рублей на душу населения. В первом квартале 2019 года эта сумма была на 5,8% ниже и составляла 9 682 рубля.
Для трудоспособных жителей региона прожиточный минимум поднимут до 10 684 рублей (на 607 рублей), для пенсионеров он увеличится до 8 271 рубля (на 438 рубля), а для детей он составит 10 437 рублей (+562 рубля), говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Увеличение прожиточного минимума в ведомстве объясняют увеличением цен на продовольственные продукты — картофель, лук репчатый, капусту, морковь, свеклу, яблоки, виноград. В среднем, стоимость минимального набора продуктов для омичей увеличилась на 5.4%.
«Стоимость непродовольственных товаров, рассчитываемая исходя из соотношения со стоимостью минимального набора продуктов питания, возросла на 6.1%, стоимость услуг — на 6.3%. Объем обязательных платежей и сборов увеличился в среднем на 6.2%», — добавили в министерстве.