Омские налогоплательщики за полгода пополнили казну на 26.5 млрд рублей

Больше всего омичи платили налогов на прибыль, этот показатель увеличился на 16.8% или на 1.3 млрд рублей. Налог по упрощенной системе стали платить на 22.8% больше омичей — они пополнили казну на 0.4 млрд рублей. Уплата налогов на доходы физлиц увеличилась на 9.4% или на 0.8 млрд рублей, транспортные налоги стали уплачивать на 8.6% или на 26 млн рублей больше. Кроме этого на 7.6% или на 0.2 млрд увеличилось количество налогов, которые омичи уплатили за акцизу на пиво.