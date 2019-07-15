Омские налогоплательщики за полгода пополнили казну на 26.5 млрд рублей

Posted 15 июля 2019, 03:30
Published 15 июля 2019, 03:30
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Общую сумму составили налоги и сборы без акцизов на алкоголь, бензин и дизель, а также моторное масло, которые распределяет и зачисляет Межрегиональное операционное Управление федерального казначейства.
Отмечается, что в этом году показатели почти на 10% выше, чем за первые шесть месяцев 2018 года, или на 2.4 млрд рублей.
Больше всего омичи платили налогов на прибыль, этот показатель увеличился на 16.8% или на 1.3 млрд рублей. Налог по упрощенной системе стали платить на 22.8% больше омичей — они пополнили казну на 0.4 млрд рублей. Уплата налогов на доходы физлиц увеличилась на 9.4% или на 0.8 млрд рублей, транспортные налоги стали уплачивать на 8.6% или на 26 млн рублей больше. Кроме этого на 7.6% или на 0.2 млрд увеличилось количество налогов, которые омичи уплатили за акцизу на пиво.
«Поступления налогов и сборов в областной бюджет Омской области на 90.2% сформированы такими налогами как налог на доходы физических лиц -36.2%, налог на прибыль — 33.4%, акцизы на подакцизные товары — 11.7%, в том числе акцизы на пиво 11.4%, налог на имущество — 8.9%», — сообщили в пресс-службе УФНС России по Омской области.