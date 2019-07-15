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Posted 15 июля 2019, 03:30

Published 15 июля 2019, 03:30

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омские налогоплательщики за полгода пополнили казну на 26.5 млрд рублей

Омские налогоплательщики за полгода пополнили казну на 26.5 млрд рублей

15 июля 2019, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В УФНС России по Омской области подвели итоги первого налогового полугодия. По информации ведомства, омичи в этот период заплатили около 26.5 млрд рублей налогов.

Общую сумму составили налоги и сборы без акцизов на алкоголь, бензин и дизель, а также моторное масло, которые распределяет и зачисляет Межрегиональное операционное Управление федерального казначейства.

Отмечается, что в этом году показатели почти на 10% выше, чем за первые шесть месяцев 2018 года, или на 2.4 млрд рублей.

Больше всего омичи платили налогов на прибыль, этот показатель увеличился на 16.8% или на 1.3 млрд рублей. Налог по упрощенной системе стали платить на 22.8% больше омичей — они пополнили казну на 0.4 млрд рублей. Уплата налогов на доходы физлиц увеличилась на 9.4% или на 0.8 млрд рублей, транспортные налоги стали уплачивать на 8.6% или на 26 млн рублей больше. Кроме этого на 7.6% или на 0.2 млрд увеличилось количество налогов, которые омичи уплатили за акцизу на пиво.

«Поступления налогов и сборов в областной бюджет Омской области на 90.2% сформированы такими налогами как налог на доходы физических лиц -36.2%, налог на прибыль — 33.4%, акцизы на подакцизные товары — 11.7%, в том числе акцизы на пиво 11.4%, налог на имущество — 8.9%», — сообщили в пресс-службе УФНС России по Омской области.

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