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Posted 15 июля 2019, 13:47

Published 15 июля 2019, 13:47

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омичи стали тратить меньше денег на напитки и сигареты

Омичи стали тратить меньше денег на напитки и сигареты

15 июля 2019, 13:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Омской области оставили в магазинах почти 167 млрд рублей, и меньше всего они тратили деньги на напитки и сигареты. Такие данные по итогам первого полугодия опубликовал Омскстат.

По подсчетам ведомства, в омской розничной торговле за первые шесть месяцев было продано товаров на почти 167 млрд рублей. Это на 0,7% больше, чем в то же время в 2018 году. Отмечается, что каждый омич с января по июнь оставил в магазинах около 85.8 тыс рублей.

Непродовольственные товары составили 54,7% продаж, Их оборот, по данным ведомства, вырос на 1,8%. А вот напитки и сигареты омичи стали покупать на 0,5% меньше.

Из общего количество проданных товаров значительную часть составили товары малого бизнеса, — их покупали в 52,1% случаев. В январе–июне прошлого года это количество было на 1,3% ниже. На ярмарках, рынках и выставках продажи увеличились на 15,3% и составили 1,1% от общего оборота.

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