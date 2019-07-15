Омичи стали тратить меньше денег на напитки и сигареты

Posted 15 июля 2019, 13:47
Published 15 июля 2019, 13:47
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
По подсчетам ведомства, в омской розничной торговле за первые шесть месяцев было продано товаров на почти 167 млрд рублей. Это на 0,7% больше, чем в то же время в 2018 году. Отмечается, что каждый омич с января по июнь оставил в магазинах около 85.8 тыс рублей.
Непродовольственные товары составили 54,7% продаж, Их оборот, по данным ведомства, вырос на 1,8%. А вот напитки и сигареты омичи стали покупать на 0,5% меньше.
Из общего количество проданных товаров значительную часть составили товары малого бизнеса, — их покупали в 52,1% случаев. В январе–июне прошлого года это количество было на 1,3% ниже. На ярмарках, рынках и выставках продажи увеличились на 15,3% и составили 1,1% от общего оборота.