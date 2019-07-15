Омичи стали тратить меньше денег на напитки и сигареты

По подсчетам ведомства, в омской розничной торговле за первые шесть месяцев было продано товаров на почти 167 млрд рублей. Это на 0,7% больше, чем в то же время в 2018 году. Отмечается, что каждый омич с января по июнь оставил в магазинах около 85.8 тыс рублей.