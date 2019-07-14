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Posted 14 июля 2019, 03:03

Published 14 июля 2019, 03:03

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Вечером в Омске из пожара спаслись 20 человек

Вечером в Омске из пожара спаслись 20 человек

14 июля 2019, 03:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во время пожара в Советском округе Омска из горящего дома спаслись 20 человек. В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что 7 жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 13 выводили из здания спасатели.

Накануне вечером пожар случился в квартире на четвертом этаже на улице 22 Апреля. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 19:34 часа. Как уточнили в ведомстве, пожар начался с вещей в квартире - огонь охватил 20 кв. м.

Самостоятельно во время пожара из пятиэтажного здания вышли 7 человек, еще 13 были спасены тремя звеньями газодымозащитной службы. Информации о пострадавших в ведомстве нет.

С пожаром боролись 19 спасателей и 9 единицы техники. Локализовать пожар удалось уже к 19:51, полностью потушить огонь получилось через 40 минут, в 20:34.

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