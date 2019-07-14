Вечером в Омске из пожара спаслись 20 человек

Накануне вечером пожар случился в квартире на четвертом этаже на улице 22 Апреля. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 19:34 часа. Как уточнили в ведомстве, пожар начался с вещей в квартире - огонь охватил 20 кв. м.