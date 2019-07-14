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Posted 14 июля 2019, 05:44

Published 14 июля 2019, 05:44

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омск в начале недели придет 30-градусная жара без дождя и ветра

В Омск в начале недели придет 30-градусная жара без дождя и ветра

14 июля 2019, 05:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омск в начале новой рабочей недели придет сильная жара, при этом осадков или ветра синоптики не обещают.

В понедельник, 15 июля, днем ожидается +29...+34 градуса жары. Осадков синоптики не обещают, ветер будет дуть с юго-востока с умеренной скоростью 6-11 м/с.

Во вторник, 16 июля, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью температура воздуха опустится не ниже +13 градусов, днем же может подняться до +32. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Осадков также не предвидится.

В среду, 17 июля, синоптики обещают небольшие изменения. В этот день на территории региона может пройти небольшой дождь, а скорость ветра увеличится до 16 м/с. При этом жаркая погода сохранится и днем на территории области будет от +26 до +31 градуса тепла.

Напомним, 17 июля в Омске начнется новая волна отключение горячей воды. Без нее останутся жители Советского округа и часть Левобережья. Полный список адресов, где с 17 по 30 июля отключат горячую воду, можно найти здесь.

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