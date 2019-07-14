В Омск в начале недели придет 30-градусная жара без дождя и ветра

В среду, 17 июля, синоптики обещают небольшие изменения. В этот день на территории региона может пройти небольшой дождь, а скорость ветра увеличится до 16 м/с. При этом жаркая погода сохранится и днем на территории области будет от +26 до +31 градуса тепла.