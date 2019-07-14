Стало известно, где в Омской области чаще всего болеют сифилисом

По информации Сергея Филиппова, в Омской области в 2018 году сифилисом болело 18.2 человека на 100 тыс жителей. Эти данные на 18% ниже прошлогодних: в 2017 году в России уровень заболеваемости был 19.5 на 100 тыс, в Сибири — 26.8 на 100 жителей.