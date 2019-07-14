Стало известно, где в Омской области чаще всего болеют сифилисом

Posted 14 июля 2019, 05:29
Published 14 июля 2019, 05:29
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Сергей Филиппов рассказал порталу, что в последние несколько лет в Омской области почти вдвое упали показатели заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем.
«За период с 2014 по 2018 год отмечается снижение заболеваемости: сифилисом — в 2.1 раза, гонококковой инфекцией — в 4.6 раза, всеми ИППП — на 45%. Подобная тенденция сохраняется и в 2019 году», — пояснил врач-дерматовенеролог.
По информации Сергея Филиппова, в Омской области в 2018 году сифилисом болело 18.2 человека на 100 тыс жителей. Эти данные на 18% ниже прошлогодних: в 2017 году в России уровень заболеваемости был 19.5 на 100 тыс, в Сибири — 26.8 на 100 жителей.
При этом врач ответил, что в некоторых районах области и городских округах случаев заражения сифилисом больше, чем в остальных.
«Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в Нововаршавском, Тевризском, Усть-Ишимском районах Омской области и в Октябрьском административном округе города Омска», — рассказал Сергей Филиппов.
Чаще всего, по его словам, у обратившихся к специалисту обнаруживаются урогенитальный трихомониаз (у 30.9%) и хламидийная инфекция (20.5%).