Омичи потеряли 250 тыс рублей, доверившись лжебанкирам

Posted 14 июля 2019, 11:48
Published 14 июля 2019, 11:48
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Первой мошенникам удалось обмануть 54-летнюю жительницу Октябрьского округа. Как она рассказала в полиции, на ее телефон позвонил некто и представился сотрудником банка, где обслуживается ее карта. Он заявил, что несколько минут назад с ее счета попытались снять деньги, и чтобы этого не случилось, карту нужно срочно заблокировать. В ходе разговора собеседник выяснил у нее номер карты и трехзначный код. После этого заявительница обнаружила пропажу 175 тыс рублей.
По такой же схеме мошенники обманули 67-летнего жителя Кировского округа Омска. С его карты после разговора с «сотрудником» банка пропала 81 тыс рублей.
По заявлениям омичей в ведомстве возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество», сообщили в омской полиции. Сейчас полицейские выясняют, откуда поступили звонки и на какой счет были переведены деньги. Отмечается, что злоумышленникам грозит наказание вплоть до 6 лет тюрьмы.