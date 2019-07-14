Омичи потеряли 250 тыс рублей, доверившись лжебанкирам

Первой мошенникам удалось обмануть 54-летнюю жительницу Октябрьского округа. Как она рассказала в полиции, на ее телефон позвонил некто и представился сотрудником банка, где обслуживается ее карта. Он заявил, что несколько минут назад с ее счета попытались снять деньги, и чтобы этого не случилось, карту нужно срочно заблокировать. В ходе разговора собеседник выяснил у нее номер карты и трехзначный код. После этого заявительница обнаружила пропажу 175 тыс рублей.