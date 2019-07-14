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Posted 14 июля 2019, 11:48

Published 14 июля 2019, 11:48

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омичи потеряли 250 тыс рублей, доверившись лжебанкирам

Омичи потеряли 250 тыс рублей, доверившись лжебанкирам

14 июля 2019, 11:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За последние 24 часа в полицию с заявлением о пропаже денег с карты обратились двое омичей. Все они рассказали, что потеряли деньги после разговора якобы с работником банка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Первой мошенникам удалось обмануть 54-летнюю жительницу Октябрьского округа. Как она рассказала в полиции, на ее телефон позвонил некто и представился сотрудником банка, где обслуживается ее карта. Он заявил, что несколько минут назад с ее счета попытались снять деньги, и чтобы этого не случилось, карту нужно срочно заблокировать. В ходе разговора собеседник выяснил у нее номер карты и трехзначный код. После этого заявительница обнаружила пропажу 175 тыс рублей.

По такой же схеме мошенники обманули 67-летнего жителя Кировского округа Омска. С его карты после разговора с «сотрудником» банка пропала 81 тыс рублей.

По заявлениям омичей в ведомстве возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество», сообщили в омской полиции. Сейчас полицейские выясняют, откуда поступили звонки и на какой счет были переведены деньги. Отмечается, что злоумышленникам грозит наказание вплоть до 6 лет тюрьмы.

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