С 17 июля без горячей воды останутся жители Советского округа и Левообережья (Список)

В соответствии в планом отключения, горячей воды не будет с 17 по 30 июля у потребителей, живущих в границах пр. Губкина, Нефтезаводской, Энтузиастов, 50 лет Октября, пр. Мира, Заозерной, Комбинатской, Королева, Малиновского и по Красноярскому тракту. В Кировском округе горячую воду в это время отключат в 1, 2, 3, 5, 6, 10 микрорайонах, мкр. «Континентальный», «Прибрежный», 1 и 2 мкр. «Пластмасс», мкр. «Парковый» и мкр. «Энергия». Кроме этого, из-за плановых работ без горячей воды будут действовать ЦТП-601, 602, 603, 604, 605, 645, 646, 660, 662, 663.