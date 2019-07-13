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Posted 13 июля 2019, 04:49

Published 13 июля 2019, 04:49

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

С 17 июля без горячей воды останутся жители Советского округа и Левообережья (Список)

С 17 июля без горячей воды останутся жители Советского округа и Левообережья (Список)

13 июля 2019, 04:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске грядет очередное двухнедельное отключение горячей воды. В АО «Омск РТС» уточнили, что отключение плановое и во время него специалисты проведут гидравлические испытания водопровода, чтобы предотвратить аварии в холодное время года.

На будущей неделе в Омске начнется третья волна отключения горячей воды. В этот раз без воды на две недели останутся абоненты ТЭЦ-3 — Советский округ и часть левого берега.

В соответствии в планом отключения, горячей воды не будет с 17 по 30 июля у потребителей, живущих в границах пр. Губкина, Нефтезаводской, Энтузиастов, 50 лет Октября, пр. Мира, Заозерной, Комбинатской, Королева, Малиновского и по Красноярскому тракту. В Кировском округе горячую воду в это время отключат в 1, 2, 3, 5, 6, 10 микрорайонах, мкр. «Континентальный», «Прибрежный», 1 и 2 мкр. «Пластмасс», мкр. «Парковый» и мкр. «Энергия». Кроме этого, из-за плановых работ без горячей воды будут действовать ЦТП-601, 602, 603, 604, 605, 645, 646, 660, 662, 663.

Всего на две недели горячую воду отключат почти у 3 тыс абонентов. С полным поадресным списком отключения можно ознакомиться ниже.

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