Московская компания поставит главе Калачинска Toyota Camry за 1.7 млн рублей

Напомним, в апреле 2019 года в Калачинском муниципальном районе состоялись выборы главы администрации. Им стал Фридрих Мецлер. В 2017 году широкую известность получила история с покупкой Калачинской администрацией внедорожника Nissan X-Trail за 1.5 млн рублей. Тогда Верховный суд РФ поддержал требование прокуратуры отменить закупку и вернуть деньги в бюджет, признав, что машина была приобретена с нарушением требований по оформлению закупочной документации. В июне этого года власти района объявили аукцион на поставку нового седана.