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Posted 13 июля 2019, 03:19

Published 13 июля 2019, 03:19

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Московская компания поставит главе Калачинска Toyota Camry за 1.7 млн рублей

Московская компания поставит главе Калачинска Toyota Camry за 1.7 млн рублей

13 июля 2019, 03:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Торги на поставку автомобиля для МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района» выиграл официальный дилер Toyota и Lexus — компания «Рольф Моторс», сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 1.78 млн рублей, однако победитель предложил свои услуги на более выгодных условиях. Компания поставит в Калачинск автомобиль за 1.756 млн рублей. Вторым претендентом на поставку был бизнесмен из Тюмени Станислав Темпель, но его предложение оказалось на 9 тыс дороже столичной организации. Исходя из характеристик, указанных в документации закупки, в Калачинск из Москвы приедет седан Toyota Camry.

Компания «Рольф моторс» входит в сеть крупнейшего российского автодилера «Рольф». Основателем компании является Сергей Петров. Ранее он входил в совет директоров организации, но его лишили такого статуса после того, как ему предъявили обвинение в выводе за границу 4 млрд рублей. Следственный комитет РФ возбудил против Петрова уголовное дело.

Напомним, в апреле 2019 года в Калачинском муниципальном районе состоялись выборы главы администрации. Им стал Фридрих Мецлер. В 2017 году широкую известность получила история с покупкой Калачинской администрацией внедорожника Nissan X-Trail за 1.5 млн рублей. Тогда Верховный суд РФ поддержал требование прокуратуры отменить закупку и вернуть деньги в бюджет, признав, что машина была приобретена с нарушением требований по оформлению закупочной документации. В июне этого года власти района объявили аукцион на поставку нового седана.

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