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Posted 13 июля 2019, 06:40

Published 13 июля 2019, 06:40

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Главой омского аэропорта планируют назначить Олега Селиверстова

Главой омского аэропорта планируют назначить Олега Селиверстова

13 июля 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После истечения контракта с нынешним директором аэропорта компанию возглавит Олег Селиверстов, сообщили «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники.

Решение о назначении Селиверстова совет директоров компании примет 18 июля. Контракт с нынешним директором предприятия Сергеем Зезюлей истекает через неделю, и продлевать его не планируют. Вместо него на пост главы омского аэропорта рассматривают заместителя генерального директора по развитию Олега Селиверстова, сообщает издание.

Олег Селиверстов был назначен на свой пост в феврале этого года. В 2012–2013 годах находился на одной из руководящих должностей Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Кроме этого о нем известно, что в 2015–2016 годах Селиверстов значился директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент» миллиардера Олега Дерипаски.

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