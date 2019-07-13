Главой омского аэропорта планируют назначить Олега Селиверстова

Posted 13 июля 2019, 06:40
Published 13 июля 2019, 06:40
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Решение о назначении Селиверстова совет директоров компании примет 18 июля. Контракт с нынешним директором предприятия Сергеем Зезюлей истекает через неделю, и продлевать его не планируют. Вместо него на пост главы омского аэропорта рассматривают заместителя генерального директора по развитию Олега Селиверстова, сообщает издание.
Олег Селиверстов был назначен на свой пост в феврале этого года. В 2012–2013 годах находился на одной из руководящих должностей Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Кроме этого о нем известно, что в 2015–2016 годах Селиверстов значился директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент» миллиардера Олега Дерипаски.