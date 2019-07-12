Власти республики Тыва рассказали о подробностях смертельного ДТП

Так, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал пост, в котором говорится, что автомобиль «УАЗ-469» перевернулся при попытке пересечь реку Шуй. По предварительной информации, внутри находились четверо взрослых и девять детей, это две семьи, написал Шолбан Кара-оол. Группа людей следовали из Тэлли, предположительно, в сторону аржан Дустуг-Хем, сообщает RT.