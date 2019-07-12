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Posted 12 июля 2019, 11:56

Published 12 июля 2019, 11:56

Modified 23 февраля 2022, 12:52

Updated 23 февраля 2022, 12:52

Власти республики Тыва рассказали о подробностях смертельного ДТП

12 июля 2019, 11:56
Губернатор Республики Тыва Шолбан Кара-оол раскрыл подробности смертельного ДТП, в котором погибли 10 человек в результате опрокидывания автомобиля на территории Бай-Тайгинского района.

Так, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал пост, в котором говорится, что автомобиль «УАЗ-469» перевернулся при попытке пересечь реку Шуй. По предварительной информации, внутри находились четверо взрослых и девять детей, это две семьи, написал Шолбан Кара-оол. Группа людей следовали из Тэлли, предположительно, в сторону аржан Дустуг-Хем, сообщает RT.

Отмечается, что в срочном порядке на место происшествия выехали сотрудники Службы ГО и ЧС, а также спецтехника.

Глава республики выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

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