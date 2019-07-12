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Posted 12 июля 2019, 12:15

Published 12 июля 2019, 12:15

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омске стали реже убивать и грабить

В Омске стали реже убивать и грабить

12 июля 2019, 12:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С начала 2019 года в Омской области на 8.4% снизилось количество преступлений — такие результаты были озвучены сегодня на расширенном заседании коллегии УМВД России по Омской области.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что область несколько лет сохраняет самые низкие показатели преступности в Сибири. При этом гораздо выше процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что за последние полгода значительно снизилось количество грабежей и убийств. Число преступлений, которые совершили в общественных местах и на улице, так же уменьшилось, как и количество преступлений, совершенных подростками.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, важным для области является снижение количество смертей в результате аварий на дорогах. Для этого реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги», на которые региону выделили 27.4 млн рублей. На снижение количества аварий, по его мнению, влияет и количество камер фотовидеофиксации: в этом году планируется установить еще 50 таких камер. Число дружин за три года увеличилось в 2.5 раза, а общее количество общественников в них увеличилось до 2 300 человек.

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