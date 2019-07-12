В Омске стали реже убивать и грабить

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, важным для области является снижение количество смертей в результате аварий на дорогах. Для этого реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги», на которые региону выделили 27.4 млн рублей. На снижение количества аварий, по его мнению, влияет и количество камер фотовидеофиксации: в этом году планируется установить еще 50 таких камер. Число дружин за три года увеличилось в 2.5 раза, а общее количество общественников в них увеличилось до 2 300 человек.