Ночь музыки в Омске планируют сделать всесибирским фестивалем (программа, 16+)

Фестиваль пройдет В Омске во второй раз, и во время него почти на сутки перекроют Любинский проспект. Согласно афише, с 16 до 00 часов 13 июля здесь будут работать три сцены, где выступят группы из Омска, Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. В Камергерском переулке организуют ярмарку омских мастеров, а по всему Любинскому будут расставлены точки с уличной едой.