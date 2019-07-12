Ночь музыки в Омске планируют сделать всесибирским фестивалем (программа, 16+)

Posted 12 июля 2019, 11:42
Published 12 июля 2019, 11:42
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Фестиваль пройдет В Омске во второй раз, и во время него почти на сутки перекроют Любинский проспект. Согласно афише, с 16 до 00 часов 13 июля здесь будут работать три сцены, где выступят группы из Омска, Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. В Камергерском переулке организуют ярмарку омских мастеров, а по всему Любинскому будут расставлены точки с уличной едой.
Организаторы проекта заявили, что в следующем году фестиваль может стать всесибирским и будет называться Siberian Music Night. Аналогичный фестиваль несколько лет проходит в Екатеринбурге.
«В прошлом году Omsk Music Night вызвал небывалый ажиотаж среди омичей. В этом году программа Ночи музыки стала более интересной, в Омск приедут известные коллективы из Новосибирска и Екатеринбурга, которые также принимали участие в Ural Music Night. На следующий год омский фестиваль может стать еще масштабней, получив всесибирский статус», — пояснили в Министерстве культуры Омской области.