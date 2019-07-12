ФАС предписала снизить мусорный тариф в Омске, пересчитав расходы на транспорт

Posted 12 июля 2019, 14:38
Published 12 июля 2019, 14:38
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
«Сегодня, 12 июля, в РЭК Омской области поступил документ из Федеральной антимонопольной службы, датированный 11 июля, которым органу регулирования предписано рассчитать расходы на транспортировку отходов с целью снижения тарифа», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что значительную часть тарифа составляют расходы на транспорт: 93% из общего тарифа, который равен 5213.62 рубля за тонну отходов, омичи платят только за перевозку мусора.
«Региональный регулятор исполнит предписание надзорного органа и для этого в оптимальные сроки проведет анализ логистической составляющей тарифа», — приводит слова зампредседателя РЭК Омской области Людмилы Вичкуткиной пресс-служба ведомства.
Мусорная реформа в Омской области началась 1 апреля. Региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» до сих пор не имеет лицензии, а позже стало известно, что главного перевозчика регоператора — ЗАО «ЭКОС» — хотят лишить уже имеющейся лицензии на обращение с отходами. Суд за отсутствие лицензии вынес «Магниту» только предупреждение. Установленный тариф снизили на пять рублей, исключив из него услугу по переработке, однако с запуском мусоросортировочного комплекса ее вновь включат в плату за обращение с ТКО. Почему В РЭК такой тариф утвердили изначально, остается неизвестным. В ФАС России заявили, что тариф будет снижен почти вдвое.