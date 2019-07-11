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Posted 11 июля 2019, 02:55

Published 11 июля 2019, 02:55

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

За организацию сети подпольных казино в Омске пойдут под суд 11 человек

За организацию сети подпольных казино в Омске пойдут под суд 11 человек

11 июля 2019, 02:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Октябрьский районный суд направлено дело 11 омичей, которые на протяжении трех лет содержали 15 нелегальных казино, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Еще двое фигурантов дела находятся в уголовном розыске.

По данным следствия, к нелегальному игорному бизнесу были причастны 13 человек. Организованная группа состояла из двух ячеек, отметили в надзорном органе. Азартные игры группа организовывала с 2015 по 2018 годы. В Октябрьском, Кировском, Центральном и Ленинском округах Омска в это время действовали 15 объектов, где работали разного рода казино.

Помещения, где находилось игорное оборудование, в большинстве случаев располагались в подвалах многоквартирных домов. Деятельность омичей раскрыли полицейские, из подпольных казино было изъято более 40 компьютеров.

Из 13 фигурантов дела двое объявлены в уголовный розыск, и дела в отношении них выделены в отдельное производство. Остальные же были задержаны, однако вину в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ не признали.

Прокуратура Омской области вынесла обвинительное заключение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой» и направило дело в Октябрьский районный суд. Фигурантам уголовного дела грозит штраф в размере до 1.5 млн рублей.

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