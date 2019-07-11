За организацию сети подпольных казино в Омске пойдут под суд 11 человек

По данным следствия, к нелегальному игорному бизнесу были причастны 13 человек. Организованная группа состояла из двух ячеек, отметили в надзорном органе. Азартные игры группа организовывала с 2015 по 2018 годы. В Октябрьском, Кировском, Центральном и Ленинском округах Омска в это время действовали 15 объектов, где работали разного рода казино.