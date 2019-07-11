За организацию сети подпольных казино в Омске пойдут под суд 11 человек

Posted 11 июля 2019, 02:55
Published 11 июля 2019, 02:55
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
По данным следствия, к нелегальному игорному бизнесу были причастны 13 человек. Организованная группа состояла из двух ячеек, отметили в надзорном органе. Азартные игры группа организовывала с 2015 по 2018 годы. В Октябрьском, Кировском, Центральном и Ленинском округах Омска в это время действовали 15 объектов, где работали разного рода казино.
Помещения, где находилось игорное оборудование, в большинстве случаев располагались в подвалах многоквартирных домов. Деятельность омичей раскрыли полицейские, из подпольных казино было изъято более 40 компьютеров.
Из 13 фигурантов дела двое объявлены в уголовный розыск, и дела в отношении них выделены в отдельное производство. Остальные же были задержаны, однако вину в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ не признали.
Прокуратура Омской области вынесла обвинительное заключение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой» и направило дело в Октябрьский районный суд. Фигурантам уголовного дела грозит штраф в размере до 1.5 млн рублей.