В Омске разыскивают 13-летнюю школьницу с ожогом на руке

Posted 11 июля 2019, 03:36
Published 11 июля 2019, 03:36
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
О пропаже в полицию накануне заявила мать девочки. Она рассказала, что вечером 9 июля школьница вышла из дома по Космическому проспекту и до сих пор не вернулась.
В день ухода 13-летняя омичка была одета в джинсовую голубую куртку до пояса, голубые джинсы, красную футболку и балетки синего цвета. Рост школьницы 165 см, телосложение среднее, волосы русые волнистые длиной ниже плеч, глаза карие. Особой приметой девочки является шрам от ожога длиной 7 см на левой руке.
Информацию о возможном местоположении школьницу следует сообщить в полицию по телефонам 79-34-02 или 02.