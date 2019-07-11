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Posted 11 июля 2019, 03:36

Published 11 июля 2019, 03:36

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омске разыскивают 13-летнюю школьницу с ожогом на руке

В Омске разыскивают 13-летнюю школьницу с ожогом на руке

11 июля 2019, 03:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В УМВД России по Омской области объявили о пропаже 13-летней омички, которая вечером 9 июля ушла на прогулку и до сих пор не вернулась.

О пропаже в полицию накануне заявила мать девочки. Она рассказала, что вечером 9 июля школьница вышла из дома по Космическому проспекту и до сих пор не вернулась.

В день ухода 13-летняя омичка была одета в джинсовую голубую куртку до пояса, голубые джинсы, красную футболку и балетки синего цвета. Рост школьницы 165 см, телосложение среднее, волосы русые волнистые длиной ниже плеч, глаза карие. Особой приметой девочки является шрам от ожога длиной 7 см на левой руке.

Информацию о возможном местоположении школьницу следует сообщить в полицию по телефонам 79-34-02 или 02.

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