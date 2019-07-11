В Омске хозяйка турфирмы сбежала с деньгами и паспортами более 30 туристов

Posted 11 июля 2019, 11:35
Published 11 июля 2019, 11:35
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
По словам Александра, пострадавшего туриста, собрав деньги, агент внезапно перестала выходить на связь. Мужчина заплатил ей 300 тыс. рублей за поездку в Грецию. Другие потеряли 250-400 тыс. рублей. В основном планировались путевки в Турцию. Александр говорит, что вместе с деньгами агент увезла загранпаспорта всей семьи, отданные на визы.
По его данным, пострадали не менее 35 человек.
«У меня все банально. Три недели назад приехал к Елене — владелице этого турагентства. Там их всего два человека. С Еленой сотрудничало много людей, покупали у нее путевки пять-шесть лет подряд, то есть долго и много. Я сотрудничал второй год подряд. Приехал, деньги отдал, договор подписал, не читая, — всегда в делах. Через время написал ей в WhatsApp — смотрю, не ответила, телефон выключен. Я понял, что все пропало, позвонил в соседний офис. Мне говорят, она исчезла, ищет полиция, уголовное дело», — рассказывает он.
Вчера мужчина написал заявление и оказался в полиции «33-м или 35-м по счету». По его словам, многие пострадавшие еще не знают об этом.
По последним данным в чате пострадавших туристов в WhatsApp, дело передают в ОБЭП. Елена якобы явилась в полицию с адвокатом, ее отпустили под подписку о невыезде.
В пресс-службе УМВД по Омской области Городу55 подтвердили случившееся. Подробности обещали дать позднее. Предварительно известно, что турагента действительно разыскали и убедили явиться в полицию.
Обновлено: в региональном УМВД прокомментировали инцидент.
«В отделы полиции УМВД России по городу Омску поступило более 30 заявлений. Омичи пытались приобрести туристические путевки и билеты для проведения летнего отдыха, перевели на указанные банковские счета денежные средства, однако взамен ничего не получили. 31-летняя владелица фирмы опрошена сотрудниками полиции в городском отделе полиции № 4. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.