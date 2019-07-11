В Омске хозяйка турфирмы сбежала с деньгами и паспортами более 30 туристов

«У меня все банально. Три недели назад приехал к Елене — владелице этого турагентства. Там их всего два человека. С Еленой сотрудничало много людей, покупали у нее путевки пять-шесть лет подряд, то есть долго и много. Я сотрудничал второй год подряд. Приехал, деньги отдал, договор подписал, не читая, — всегда в делах. Через время написал ей в WhatsApp — смотрю, не ответила, телефон выключен. Я понял, что все пропало, позвонил в соседний офис. Мне говорят, она исчезла, ищет полиция, уголовное дело», — рассказывает он.