gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2019, 11:35

Published 11 июля 2019, 11:35

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омске хозяйка турфирмы сбежала с деньгами и паспортами более 30 туристов

В Омске хозяйка турфирмы сбежала с деньгами и паспортами более 30 туристов

11 июля 2019, 11:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владелица агентства «Турмаркет» на пр. Маркса, 61/1 не забронировала отели и скрылась в неизвестном направлении, рассказал Городу55 один из обманутых клиентов. Полиция уже занимается расследованием. По последним данным, женщина явилась с повинной. (Обновлено)

По словам Александра, пострадавшего туриста, собрав деньги, агент внезапно перестала выходить на связь. Мужчина заплатил ей 300 тыс. рублей за поездку в Грецию. Другие потеряли 250-400 тыс. рублей. В основном планировались путевки в Турцию. Александр говорит, что вместе с деньгами агент увезла загранпаспорта всей семьи, отданные на визы.

По его данным, пострадали не менее 35 человек.

«У меня все банально. Три недели назад приехал к Елене — владелице этого турагентства. Там их всего два человека. С Еленой сотрудничало много людей, покупали у нее путевки пять-шесть лет подряд, то есть долго и много. Я сотрудничал второй год подряд. Приехал, деньги отдал, договор подписал, не читая, — всегда в делах. Через время написал ей в WhatsApp — смотрю, не ответила, телефон выключен. Я понял, что все пропало, позвонил в соседний офис. Мне говорят, она исчезла, ищет полиция, уголовное дело», — рассказывает он.

Вчера мужчина написал заявление и оказался в полиции «33-м или 35-м по счету». По его словам, многие пострадавшие еще не знают об этом.

По последним данным в чате пострадавших туристов в WhatsApp, дело передают в ОБЭП. Елена якобы явилась в полицию с адвокатом, ее отпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе УМВД по Омской области Городу55 подтвердили случившееся. Подробности обещали дать позднее. Предварительно известно, что турагента действительно разыскали и убедили явиться в полицию.

Обновлено: в региональном УМВД прокомментировали инцидент.

«В отделы полиции УМВД России по городу Омску поступило более 30 заявлений. Омичи пытались приобрести туристические путевки и билеты для проведения летнего отдыха, перевели на указанные банковские счета денежные средства, однако взамен ничего не получили. 31-летняя владелица фирмы опрошена сотрудниками полиции в городском отделе полиции № 4. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика