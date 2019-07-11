В Омске две из четырех остановок «20-я Линия» переименуют в «Красную Звезду»

Posted 11 июля 2019, 10:19
Published 11 июля 2019, 10:19
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Идею переименовать остановки по улицам Масленникова и 20 лет РККА рассмотрели на внеочередном заседании комитета Горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Предполагается, что новым названием для остановок станет «Спортивный комплекс «Красная звезда».
По мнению депутатов, изменения необходимы, так как в городе всего четыре остановки «20-я Линия» — еще две располагаются на улице 10 лет Октября. Переименовать предлагается именно эти, потому что Стадион находится рядом, и омичи чаще используют его название, чтобы обозначить остановку.
Решение о переименовании будет принято на следующем заседании Горсовета, которое пройдет в среду, 17 июля, уточняет издание.