В Омске две из четырех остановок «20-я Линия» переименуют в «Красную Звезду»

По мнению депутатов, изменения необходимы, так как в городе всего четыре остановки «20-я Линия» — еще две располагаются на улице 10 лет Октября. Переименовать предлагается именно эти, потому что Стадион находится рядом, и омичи чаще используют его название, чтобы обозначить остановку.