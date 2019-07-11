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Posted 11 июля 2019, 10:47

Published 11 июля 2019, 10:47

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омске агрессивный пьяный водитель пытался разбить стекло в машине ДПС (Видео)

В Омске агрессивный пьяный водитель пытался разбить стекло в машине ДПС (Видео)

11 июля 2019, 10:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полицейские задержали нетрезвого водителя без прав, который после проверки документов пытался разбить боковое стекло патрульного автомобиля ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Автомобиль «ВАЗ-21074» сотрудники ДПС остановили накануне вечером на улице П. Осминина. За рулем, по информации ведомства, находился 34-летний омич с признаками опьянения, которого в 2018 лишили водительских прав. Сам он заявляет, что машиной в этот момент управляла его жена.

От медосвидетельствования мужчина отказался и попытался скрыться от полицейских. Омич агрессивно себя вел, нецензурно выражался и попытался разбить стекло патрульного автомобиля. Тогда, чтобы усмирить водителя, полицейским пришлось применить силу и надеть на него наручники, после чего доставить в полицию.

Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за неповиновение полицейскому и за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, отметили в пресс-службе ведомства. Кроме этого на него в ближайшее время возбудят уголовное дело за очередной случай пьяной езды.

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