В Омске агрессивный пьяный водитель пытался разбить стекло в машине ДПС (Видео)

Posted 11 июля 2019, 10:47
Published 11 июля 2019, 10:47
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Автомобиль «ВАЗ-21074» сотрудники ДПС остановили накануне вечером на улице П. Осминина. За рулем, по информации ведомства, находился 34-летний омич с признаками опьянения, которого в 2018 лишили водительских прав. Сам он заявляет, что машиной в этот момент управляла его жена.
От медосвидетельствования мужчина отказался и попытался скрыться от полицейских. Омич агрессивно себя вел, нецензурно выражался и попытался разбить стекло патрульного автомобиля. Тогда, чтобы усмирить водителя, полицейским пришлось применить силу и надеть на него наручники, после чего доставить в полицию.
Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за неповиновение полицейскому и за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, отметили в пресс-службе ведомства. Кроме этого на него в ближайшее время возбудят уголовное дело за очередной случай пьяной езды.