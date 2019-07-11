В Омске агрессивный пьяный водитель пытался разбить стекло в машине ДПС (Видео)

От медосвидетельствования мужчина отказался и попытался скрыться от полицейских. Омич агрессивно себя вел, нецензурно выражался и попытался разбить стекло патрульного автомобиля. Тогда, чтобы усмирить водителя, полицейским пришлось применить силу и надеть на него наручники, после чего доставить в полицию.