В моргах Омска скопилось 67 невостребованных покойников из-за неуплаченных налогов

Именно для уплаты кредиторской задолженности перед ФНС мэрия Омска запросила для КСУ 23.3 млн рублей дополнительного финансирования. При этом депутатам Горсовета Омска специалисты департамента не пояснили, для чего нужны деньги. В ведомстве уверяют, что перераспределение денег уже прошло, часть из них будет направлена на основную деятельность предприятия.