В моргах Омска скопилось 67 невостребованных покойников из-за неуплаченных налогов

Posted 11 июля 2019, 12:27
Published 11 июля 2019, 12:27
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Как пояснили Городу55 в департаменте горхозяйства, на 5 июля 2019 года в моргах ГБ № 1, ГБ № 11, МСЧ № 9 и в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы действительно скопилось 67 невостребованных тел. Ранее Город55 рассказывал, что проблемы при захоронении трупов возникли из-за финансовых трудностей предприятия. Оказалось, что причина заключается в том, что ФНС России по Омской области заморозило счета КСУ из-за неуплаты налогов.
«Захоронение невостребованных тел не осуществлялось учреждением в связи с приостановкой действия лицевого счета БУ «КСУ», связанного с неисполнением в установленные сроки предъявленного решения налогового органа о взыскании задолженности», - отмечается в ответе ведомства.
Именно для уплаты кредиторской задолженности перед ФНС мэрия Омска запросила для КСУ 23.3 млн рублей дополнительного финансирования. При этом депутатам Горсовета Омска специалисты департамента не пояснили, для чего нужны деньги. В ведомстве уверяют, что перераспределение денег уже прошло, часть из них будет направлена на основную деятельность предприятия.
Фактически работу по захоронению невостребованных тел специалисты КСУ возобновили с 8 июля 2019 года. На данный момент всех умерших захоронить не успели, однако в департаменте отмечают, что тела будут погребены в ближайшее время.