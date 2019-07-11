В магазинах появятся автоматы для пустых пластиковых бутылок

«Стекло — абсолютно инертный материал. Если с почвой ничего не происходит, никто ее не прессует, не деформирует, это никак не будет влиять негативно на растения. Стекло не может ни взять в себя ничего, не выделить никаких вредных веществ. Стекло более экологично, чем любой другой материал и может подвергнуться вторичной переработке. Тогда происходит экономия затрат, в том числе и энергетических», — подчеркнул Калинин.