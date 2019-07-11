В магазинах появятся автоматы для пустых пластиковых бутылок

Posted 11 июля 2019, 03:19
Published 11 июля 2019, 03:19
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Запустить проект сразу во всех городах страны не получится, для этого нужно изменить законодательство. Поручение по установке автоматов для приема использованной тары в магазинах дал Дмитрий Медведев, а ведомства выступали основными его исполнителями, уточняет издание. Такое решение, по мнению правительства, значительно снизит уровень загрязнения окружающей среды.
Во всех магазинах страны планируется установить автоматы, которые будут принимать и пластиковые, и алюминиевые бутылки. Пока неизвестно, станет ли прием использованной тары платным, как и то, сколько может стоить одна бутылка. По предварительным подсчетам, одна бутылка может стоить от трех до 15 рублей, которые могут заплатить горожанам за каждую бутылку.
Идею об обязательном приеме бутылок сначала предложили в «Справедливой России» и подчеркнули, что за использованную тару горожане должны получать 5-7 рублей. Пилотный сбор, по информации Ассоциации компаний розничной торговли, может начаться уже в этом году. Так, по мнению Ассоциации, стимулируется переработка отходов, однако пока неясно, будут ли россияне возвращаться в крупные сетевые магазины, чтобы сдать пустые бутылки.
По подсчетам ученых, в океане на сегодняшний день находится 5.25 трлн пластиковых предметов. Очищать крупные водоемы пока не научились, и тысячи предметов мусора ежедневно выносится на пляжи. При этом речь идет именно о пластике — стекло, по словам эколога Ивана Калинина, наносит не такой большой вред и выгоднее и проще перерабатывается.
«Стекло — абсолютно инертный материал. Если с почвой ничего не происходит, никто ее не прессует, не деформирует, это никак не будет влиять негативно на растения. Стекло не может ни взять в себя ничего, не выделить никаких вредных веществ. Стекло более экологично, чем любой другой материал и может подвергнуться вторичной переработке. Тогда происходит экономия затрат, в том числе и энергетических», — подчеркнул Калинин.