Первым оштрафованным за нарушение режима тишины стал музыкант из Советского округа

Posted 11 июля 2019, 13:27
Published 11 июля 2019, 13:27
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Житель дома по улице Красный путь ночью решил заняться музыкой, однако соседям по квартире это не понравилось и они вызвали полицию. Полицейские составили на музыканта протокол по статье «Нарушение тишины и покоя граждан», и теперь омичу грозит штраф от 500 до 3 тыс рублей, сообщает портал. Если омич вновь помешает соседям спать, то штраф увеличится до 5 тыс рублей.
Напомним, 6 июля омским полицейским разрешили штрафовать горожан за шумные вечеринки, попрошайничество и граффити на стенах зданий. Шуметь, музицировать и делать ремонт в жилых домах и придомовых территориях, в образовательных и медицинских организациях, а также в санаториях и реабилитационных центрах нельзя с 22 до 8 часов, а в многоквартирных домах соблюдать тишину жильцы должны еще и с 13 до 14 часов.