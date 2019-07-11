Первым оштрафованным за нарушение режима тишины стал музыкант из Советского округа

Напомним, 6 июля омским полицейским разрешили штрафовать горожан за шумные вечеринки, попрошайничество и граффити на стенах зданий. Шуметь, музицировать и делать ремонт в жилых домах и придомовых территориях, в образовательных и медицинских организациях, а также в санаториях и реабилитационных центрах нельзя с 22 до 8 часов, а в многоквартирных домах соблюдать тишину жильцы должны еще и с 13 до 14 часов.