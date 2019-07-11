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Posted 11 июля 2019, 13:27

Published 11 июля 2019, 13:27

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Первым оштрафованным за нарушение режима тишины стал музыкант из Советского округа

Первым оштрафованным за нарушение режима тишины стал музыкант из Советского округа

11 июля 2019, 13:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первым омичом, которого оштрафовали за нарушение тишины, стал житель Советского округа Омска. Как сообщает портал NGS55.RU, мужчина ночью решил помузицировать и разбудил соседей.

Житель дома по улице Красный путь ночью решил заняться музыкой, однако соседям по квартире это не понравилось и они вызвали полицию. Полицейские составили на музыканта протокол по статье «Нарушение тишины и покоя граждан», и теперь омичу грозит штраф от 500 до 3 тыс рублей, сообщает портал. Если омич вновь помешает соседям спать, то штраф увеличится до 5 тыс рублей.

Напомним, 6 июля омским полицейским разрешили штрафовать горожан за шумные вечеринки, попрошайничество и граффити на стенах зданий. Шуметь, музицировать и делать ремонт в жилых домах и придомовых территориях, в образовательных и медицинских организациях, а также в санаториях и реабилитационных центрах нельзя с 22 до 8 часов, а в многоквартирных домах соблюдать тишину жильцы должны еще и с 13 до 14 часов.

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