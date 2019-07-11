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Posted 11 июля 2019, 13:04

Published 11 июля 2019, 13:04

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омичку, обвиняемую в преследовании преподавателя, отправили в психбольницу

Омичку, обвиняемую в преследовании преподавателя, отправили в психбольницу

11 июля 2019, 13:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омском областном суде рассмотрели апелляцию бывшей студентки Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, которую обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни ее бывшего преподавателя. По данным «СуперОмска», суд во второй раз направил омичку на обследование в психбольницу.

По версии следствия, омичка в течение последнего года преследовала своего преподавателя, у которого она писала дипломную работу. В день девушка присылала доценту ОмГУ по 30 сообщений с различных телефонных номеров и по 3040 электронных писем. Кроме того, омичка отправляла преподавателю фотографии интимного содержания, подстерегала его у дома и даже организовывала слежку. К моменту возбуждения уголовного дела набрались тысячи сообщений, видеороликов и писем, отосланных девушкой своему бывшему преподавателю.

По словам самой девушки, она преследовала его, потому как он якобы не выдал ей свидетельство об окончании курсов квалификации. В итоге Следственный комитет усомнился в адекватности омички и назначил ей психиатрическую экспертизу.

В Куйбышевском районном суде позицию следствия поддержали и постановили поместить девушку в стационар, чтобы специалисты наблюдали за ее состоянием здоровья в динамике. Адвокат омички решение суда обжаловал, но добиться отмены постановления суда не удалось.

Сегодня, 11 июля, в Омском областном суде апелляцию девушки отклонили, и теперь ей все же придется пройти обследование в психиатрической клинике.

«Суд отказал в моей жалобе, и теперь меня поместят в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Нас и сегодня толком не стали слушать. Сначала мы заявили отвод всем судьям Омской области, поскольку Соломонов является членом Квалификационной коллегии судей, и просили рассмотреть это дело в другом регионе. Отказали. Затем не дали провести состязательный процесс. Не захотели слушать показания моей мамы, словом, отказали во всем и вынесли вот такое решение», — делится с «СуперОмском» девушка.

По ее словам, у нее уже подготовлено обращение в Министерство здравоохранения Российской федерации, Омской области и к главврачу региона. «Нет никаких оснований для помещения меня в стационар для проведения экспертизы», — заявляет омичка. Она отмечает, что в привлечении к обследованию независимых экспертов ей также отказали. Теперь она надеется, что обследование ей позволят пройти в условиях дневного стационара, чтобы не разлучаться с ее детьми.

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