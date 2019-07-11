Омичку, обвиняемую в преследовании преподавателя, отправили в психбольницу

По ее словам, у нее уже подготовлено обращение в Министерство здравоохранения Российской федерации, Омской области и к главврачу региона. «Нет никаких оснований для помещения меня в стационар для проведения экспертизы», — заявляет омичка. Она отмечает, что в привлечении к обследованию независимых экспертов ей также отказали. Теперь она надеется, что обследование ей позволят пройти в условиях дневного стационара, чтобы не разлучаться с ее детьми.