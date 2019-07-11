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Posted 11 июля 2019, 13:40

Published 11 июля 2019, 13:40

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Неполадки на линии связи заставили омичей расплачиваться за проезд наличными

Неполадки на линии связи заставили омичей расплачиваться за проезд наличными

11 июля 2019, 13:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска предупредили о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте банковскими картами. Причина тому — неполадки на линии связи.

Омичам, которые привыкли расплачиваться бесконтактной банковской картой в городском пассажирском транспорте, сегодня вечером и завтра придется изменить способ оплаты проезда. В мэрии пояснили, что неполадки временные и оператор уже работает над их устранением.

«По информации МП „Пассажирсервис“, сегодня вечером и завтра в течение дня в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами. Оператор сотовой связи уже ведет работы по устранению проблем на линии. Приносим свои извинения и просим воспользоваться другими платежными средствами», — сообщили в мэрии города.

Отметим, стоимость проезда при оплате банковской картой равна 25 рублей. При этом те, кто постоянно пользуется таким способом оплаты проезда, зачастую не имеют проездных билетов. Это означает, что в период неполадок большинство омичей будут расплачиваться наличными и платить за проезд 30 рублей.

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