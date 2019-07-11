Неполадки на линии связи заставили омичей расплачиваться за проезд наличными

Posted 11 июля 2019, 13:40
Published 11 июля 2019, 13:40
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Омичам, которые привыкли расплачиваться бесконтактной банковской картой в городском пассажирском транспорте, сегодня вечером и завтра придется изменить способ оплаты проезда. В мэрии пояснили, что неполадки временные и оператор уже работает над их устранением.
«По информации МП „Пассажирсервис“, сегодня вечером и завтра в течение дня в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами. Оператор сотовой связи уже ведет работы по устранению проблем на линии. Приносим свои извинения и просим воспользоваться другими платежными средствами», — сообщили в мэрии города.
Отметим, стоимость проезда при оплате банковской картой равна 25 рублей. При этом те, кто постоянно пользуется таким способом оплаты проезда, зачастую не имеют проездных билетов. Это означает, что в период неполадок большинство омичей будут расплачиваться наличными и платить за проезд 30 рублей.