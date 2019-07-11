Неполадки на линии связи заставили омичей расплачиваться за проезд наличными

Отметим, стоимость проезда при оплате банковской картой равна 25 рублей. При этом те, кто постоянно пользуется таким способом оплаты проезда, зачастую не имеют проездных билетов. Это означает, что в период неполадок большинство омичей будут расплачиваться наличными и платить за проезд 30 рублей.