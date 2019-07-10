С начала года на федеральных трассах Омской области в ДТП погибли 16 человек

Posted 10 июля 2019, 02:41
Published 10 июля 2019, 02:41
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
С начала года на трассах случилось 38 аварий, в которых получили тяжелые или смертельные травмы. В среднем, в каждой аварии страдает два человека: за первые 6 месяцев в таких ДТП травмы получил 61 человек, еще 16 погибли.
«Основной причиной дорожных происшествий с тяжкими последствиями является выезд на встречную полосу дороги, нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил дорожного движения пешеходами», — объяснили в ведомстве.
Профилактический рейд, по информации Госавтоинспекции, направлен на снижение количества аварийных ситуаций и самих аварий на федеральный трассах. Инспекторы проверят водителей, следующих по автодорогам Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», Р-254 «Иртыш» участка Челябинск — Новосибирск и А-320 «Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан».