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Posted 10 июля 2019, 02:41

Published 10 июля 2019, 02:41

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

С начала года на федеральных трассах Омской области в ДТП погибли 16 человек

С начала года на федеральных трассах Омской области в ДТП погибли 16 человек

10 июля 2019, 02:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омской Госавтоинспекции накануне профилактического мероприятия «Стоп — сплошная линия!» рассказали об авариях, которые случились за первые полгода на федеральных трассах Омской области.

С начала года на трассах случилось 38 аварий, в которых получили тяжелые или смертельные травмы. В среднем, в каждой аварии страдает два человека: за первые 6 месяцев в таких ДТП травмы получил 61 человек, еще 16 погибли.

«Основной причиной дорожных происшествий с тяжкими последствиями является выезд на встречную полосу дороги, нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил дорожного движения пешеходами», — объяснили в ведомстве.

Профилактический рейд, по информации Госавтоинспекции, направлен на снижение количества аварийных ситуаций и самих аварий на федеральный трассах. Инспекторы проверят водителей, следующих по автодорогам Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», Р-254 «Иртыш» участка Челябинск — Новосибирск и А-320 «Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан».

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