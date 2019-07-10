gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2019, 03:22

Published 10 июля 2019, 03:22

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

К пятнице в Омске придут 33-градусная жара и сильный ветер

К пятнице в Омске придут 33-градусная жара и сильный ветер

10 июля 2019, 03:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС к концу рабочей недели обещают 33-градусную жару. При этом в городе продолжат лить дожди, а в некоторых районах ожидается сильный ветер.

В среду, 10 июля, в Омской области будет не жарче +28 градусов. Днем впервые за несколько дней синоптики не обещают осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В четверг, 11 июля, ночью температура опустится до +16 градусов, ночью же поднимется до +32 градусов. Осадков также не ожидается, при этом возможен сильный юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.

В пятницу, 12 июля, в регион вернутся дожди с грозами. При этом осадки станут ожидаемыми: в этот день синоптики обещают 33-градусную жару. Также в пятницу по всему региону ожидается юго-восточный, южный ветер порывами до 15 м/с.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика