К пятнице в Омске придут 33-градусная жара и сильный ветер

В пятницу, 12 июля, в регион вернутся дожди с грозами. При этом осадки станут ожидаемыми: в этот день синоптики обещают 33-градусную жару. Также в пятницу по всему региону ожидается юго-восточный, южный ветер порывами до 15 м/с.