К пятнице в Омске придут 33-градусная жара и сильный ветер

Posted 10 июля 2019, 03:22
Published 10 июля 2019, 03:22
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
В среду, 10 июля, в Омской области будет не жарче +28 градусов. Днем впервые за несколько дней синоптики не обещают осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
В четверг, 11 июля, ночью температура опустится до +16 градусов, ночью же поднимется до +32 градусов. Осадков также не ожидается, при этом возможен сильный юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.
В пятницу, 12 июля, в регион вернутся дожди с грозами. При этом осадки станут ожидаемыми: в этот день синоптики обещают 33-градусную жару. Также в пятницу по всему региону ожидается юго-восточный, южный ветер порывами до 15 м/с.