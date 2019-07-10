Более 400 российских пилотов лишились работы из-за плохой подготовки

После катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в 2018 году несколько десятков российских пилотов остались без свидетельств и работы из-за того, что окончили Южно-Уральский государственный университет. Учебное заведение на момент выпуска специалистов не имело соответствующей лицензии и утвержденной Росавиацией программы подготовки. Челябинские выпускники попытались обжаловать решение в суде, но сделать этого им не удалось.