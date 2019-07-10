Более 400 российских пилотов лишились работы из-за плохой подготовки

Posted 10 июля 2019, 11:02
Published 10 июля 2019, 11:02
Modified 23 февраля 2022, 12:49
Updated 23 февраля 2022, 12:49
Проверки выявили нарушения в деятельности двух учебных центров, а 160 летных свидетельств прокуратура признала недействительными. Как поясняет издание, произошло это из-за низкого уровня подготовки летчиков.
Александр Куренной подчеркивает, что профессионализм пилотов напрямую относится к обеспечению безопасности полетов, и потому недостаточно подготовленных пилотов допускать к работе нельзя. Результаты проверки ведомство направило в Росавиацию, Минтранс и Ространснадзор.
После катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в 2018 году несколько десятков российских пилотов остались без свидетельств и работы из-за того, что окончили Южно-Уральский государственный университет. Учебное заведение на момент выпуска специалистов не имело соответствующей лицензии и утвержденной Росавиацией программы подготовки. Челябинские выпускники попытались обжаловать решение в суде, но сделать этого им не удалось.
В Омске проблема подготовки летчиков тоже существует. Речь идет о летно-техническом колледже гражданской авиации, где с 2014 года не хватает финансирования и инструкторов, и потому дипломы выпускникам не могут выдать из-за отсутствия летной практики. С этим вопросом выпускники колледжа обратились на горячую линию к президенту России Владимиру Путину.