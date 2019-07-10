gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2019, 11:02

Published 10 июля 2019, 11:02

Modified 23 февраля 2022, 12:49

Updated 23 февраля 2022, 12:49

Более 400 российских пилотов лишились работы из-за плохой подготовки

Более 400 российских пилотов лишились работы из-за плохой подготовки

10 июля 2019, 11:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После проверок в авиационной отрасли Генпрокуратуры РФ права управлять самолетами лишились 425 российских пилотов. Такие данные представил официальный представитель надзорного органа Александр Куренной, сообщают «Новые Известия».

Проверки выявили нарушения в деятельности двух учебных центров, а 160 летных свидетельств прокуратура признала недействительными. Как поясняет издание, произошло это из-за низкого уровня подготовки летчиков.

Александр Куренной подчеркивает, что профессионализм пилотов напрямую относится к обеспечению безопасности полетов, и потому недостаточно подготовленных пилотов допускать к работе нельзя. Результаты проверки ведомство направило в Росавиацию, Минтранс и Ространснадзор.

После катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в 2018 году несколько десятков российских пилотов остались без свидетельств и работы из-за того, что окончили Южно-Уральский государственный университет. Учебное заведение на момент выпуска специалистов не имело соответствующей лицензии и утвержденной Росавиацией программы подготовки. Челябинские выпускники попытались обжаловать решение в суде, но сделать этого им не удалось.

В Омске проблема подготовки летчиков тоже существует. Речь идет о летно-техническом колледже гражданской авиации, где с 2014 года не хватает финансирования и инструкторов, и потому дипломы выпускникам не могут выдать из-за отсутствия летной практики. С этим вопросом выпускники колледжа обратились на горячую линию к президенту России Владимиру Путину.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика