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Posted 9 июля 2019, 12:33

Published 9 июля 2019, 12:33

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В мэрии Омска отказались от ночных автобусов

В мэрии Омска отказались от ночных автобусов

9 июля 2019, 12:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Директор департамента транспорта мэрии Омска Александр Вялков в интервью порталу NGS55.ru рассказал, почему ночные автобусы не выгодны для города.

В апреле этого года в мэрии провели онлайн-опрос, чтобы узнать, хотят ли горожане, чтобы на улицах города появились ночные рейсовые автобусы, и готовы ли омичи платить больше 30 рублей за поездку. В результате большинству ночью не хватает транспорта до центра города, однако больше привычной стоимости билета горожане отдать за поездку не готовы.

В департаменте транспорта идею запустить ночные рейсы считают невыгодной, так как пассажиров в это время будет значительно меньше, чем в дневное, и потому за «пустые места» кто-то должен платить. При этом во время развлекательных мероприятий и общегородских праздников общественный транспорт ночью работает в привычном режиме, пояснил в интервью изданию Вялков.

«От стоимости проезда тоже многое зависит: некоторые горожане говорили, что согласны ехать куда-то ночью, но за 30 рублей. Так не бывает. Если ты согласен ездить куда-то ночью за 50–100 рублей, это одна история, а если за 30… Мы должны понимать, что мы существуем в конкурентной сети, где очень хорошо развиты такси, очень доступны», — подчеркнул Александр Вялков.

По мнению чиновника, в ночное время добраться на такси в любую точку города можно за 100 рублей, и потому запускать рейсовые автобусы, даже за ту же цену билетов, для города нецелесообразно. При этом Вялков не исключил, что найдется частный перевозчик, который согласится возить пассажиров за 150 рублей, если так захотят пассажиры.

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