В мэрии Омска отказались от ночных автобусов

«От стоимости проезда тоже многое зависит: некоторые горожане говорили, что согласны ехать куда-то ночью, но за 30 рублей. Так не бывает. Если ты согласен ездить куда-то ночью за 50–100 рублей, это одна история, а если за 30… Мы должны понимать, что мы существуем в конкурентной сети, где очень хорошо развиты такси, очень доступны», — подчеркнул Александр Вялков.