Пьяный омич на «ВАЗе» сбил 10-летнего пешехода

Posted 9 июля 2019, 01:15
Published 9 июля 2019, 01:15
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
ДТП случилось накануне вечером в Советском округе Омска. Вблизи дома № 163 по проспекту Мира водитель автомобиля «ВАЗ-2108» сбил 10-летнего пешехода.
Ребенок, по информации ведомства, переходил дорогу в неположенном месте, а за рулем автомобиля находился 61-летний омич, который, как оказалось, находился в состоянии опьянения.
В результате аварии ребенок получил травмы, с которыми его госпитализировали с места ДТП. Теперь в ведомстве проводят проверку, чтобы выяснить, почему водитель допустил наезд на пешехода.