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Posted 9 июля 2019, 01:15

Published 9 июля 2019, 01:15

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Пьяный омич на «ВАЗе» сбил 10-летнего пешехода

Пьяный омич на «ВАЗе» сбил 10-летнего пешехода

9 июля 2019, 01:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили о ДТП, в котором несовершеннолетний попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился пьяный мужчина.

ДТП случилось накануне вечером в Советском округе Омска. Вблизи дома № 163 по проспекту Мира водитель автомобиля «ВАЗ-2108» сбил 10-летнего пешехода.

Ребенок, по информации ведомства, переходил дорогу в неположенном месте, а за рулем автомобиля находился 61-летний омич, который, как оказалось, находился в состоянии опьянения.

В результате аварии ребенок получил травмы, с которыми его госпитализировали с места ДТП. Теперь в ведомстве проводят проверку, чтобы выяснить, почему водитель допустил наезд на пешехода.

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