Прокуратура начала проверку конфликта интересов регоператора «Магнит» и «Экос»

Posted 9 июля 2019, 12:42
Published 9 июля 2019, 12:42
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Редакция запросила надзорный орган дать оценку назначения экс-руководителя ЗАО «Экос» Александра Чернова исполнительным директором регоператора «Магнит». Не усматривает ли в данном случае прокуратура нарушения федерального законодательства? Согласно ответу ведомства, обращение требует проведения проверки.
«В истекшем периоде 2019 года в органы прокуратуры Омской области обращений по указанному вопросу не поступало, проверки не проводились. Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.19992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на основе представленной Вами информации прокуратурой Омской области организована соответствующая проверка, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказал начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков.
Напомним, 1 июля 2019 года Александр Чернов был назначен новым исполнительным директором омского регоператора «Магнит». До этого он занимал должность руководителя ЗАО «Экос».
Данная компания под руководством Чернова в декабре 2018 года выиграла право на заключение контракта с «Магнитом» на транспортировку мусора в регионе на общую сумму 5.7 млрд рублей.