gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2019, 12:42

Published 9 июля 2019, 12:42

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Прокуратура начала проверку конфликта интересов регоператора «Магнит» и «Экос»

Прокуратура начала проверку конфликта интересов регоператора «Магнит» и «Экос»

9 июля 2019, 12:42
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Прокуратура Омской области на основании запроса Города55 инициировала проверку на предмет наличия конфликта интересов руководства ООО «Магнит» и ЗАО «Экос».

Редакция запросила надзорный орган дать оценку назначения экс-руководителя ЗАО «Экос» Александра Чернова исполнительным директором регоператора «Магнит». Не усматривает ли в данном случае прокуратура нарушения федерального законодательства? Согласно ответу ведомства, обращение требует проведения проверки.

«В истекшем периоде 2019 года в органы прокуратуры Омской области обращений по указанному вопросу не поступало, проверки не проводились. Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.19992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на основе представленной Вами информации прокуратурой Омской области организована соответствующая проверка, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказал начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков.

Напомним, 1 июля 2019 года Александр Чернов был назначен новым исполнительным директором омского регоператора «Магнит». До этого он занимал должность руководителя ЗАО «Экос».

Данная компания под руководством Чернова в декабре 2018 года выиграла право на заключение контракта с «Магнитом» на транспортировку мусора в регионе на общую сумму 5.7 млрд рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика