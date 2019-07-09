Прокуратура начала проверку конфликта интересов регоператора «Магнит» и «Экос»

«В истекшем периоде 2019 года в органы прокуратуры Омской области обращений по указанному вопросу не поступало, проверки не проводились. Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.19992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на основе представленной Вами информации прокуратурой Омской области организована соответствующая проверка, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказал начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков.