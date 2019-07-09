gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2019, 01:57

Published 9 июля 2019, 01:57

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омичка, выручившая 150 тыс рублей за несуществующую одежду, пойдет под суд

Омичка, выручившая 150 тыс рублей за несуществующую одежду, пойдет под суд

9 июля 2019, 01:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
К передаче в Центральный районный суд готовится дело омички, которая через интернет продавала женщинам из разных городов страны несуществующую одежду. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Следователь отдела полиции по расследованию преступлений, совершенных в интернете, рассматривает 13 уголовных дел по статье «Мошенничество». Все они заведены на жительницу Центрального округа Омска, которая под предлогом продажи одежды присваивала себе деньги покупателей.

История повторялась с жительницами Москвы, Нальчика, Батайска, Кемерово, Барнаула и других городов. Все они нашли объявления о продаже по заниженной цене бывших в употреблении, но идеально сохранившихся вещей, связывались с продавцом из Омска и полностью или частично вносили предоплату. После этого продавец прекращал с покупательницами связь, и они обращались в полицию.

Ранее в омской полиции сообщали, что женщина может быть причастна к 16-ти подобным преступлениям, однако доказать удалось только 13. Всего 27-летняя омичка получила с покупателей 150 тыс рублей. Все эпизоды, по информации ведомства, будут объединены в одно делопроизводство. За мошенничество через интернет девушке грозит 6 лет тюрьмы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика