Омичка, выручившая 150 тыс рублей за несуществующую одежду, пойдет под суд

Posted 9 июля 2019, 01:57
Published 9 июля 2019, 01:57
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Следователь отдела полиции по расследованию преступлений, совершенных в интернете, рассматривает 13 уголовных дел по статье «Мошенничество». Все они заведены на жительницу Центрального округа Омска, которая под предлогом продажи одежды присваивала себе деньги покупателей.
История повторялась с жительницами Москвы, Нальчика, Батайска, Кемерово, Барнаула и других городов. Все они нашли объявления о продаже по заниженной цене бывших в употреблении, но идеально сохранившихся вещей, связывались с продавцом из Омска и полностью или частично вносили предоплату. После этого продавец прекращал с покупательницами связь, и они обращались в полицию.
Ранее в омской полиции сообщали, что женщина может быть причастна к 16-ти подобным преступлениям, однако доказать удалось только 13. Всего 27-летняя омичка получила с покупателей 150 тыс рублей. Все эпизоды, по информации ведомства, будут объединены в одно делопроизводство. За мошенничество через интернет девушке грозит 6 лет тюрьмы.