Омичка, выручившая 150 тыс рублей за несуществующую одежду, пойдет под суд

История повторялась с жительницами Москвы, Нальчика, Батайска, Кемерово, Барнаула и других городов. Все они нашли объявления о продаже по заниженной цене бывших в употреблении, но идеально сохранившихся вещей, связывались с продавцом из Омска и полностью или частично вносили предоплату. После этого продавец прекращал с покупательницами связь, и они обращались в полицию.