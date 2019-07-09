Геворгян: если в маршрутке не работает терминал, омичи должны оплатить наличными

При этом если терминал вышел из строя, ответственность за оплату проезда все равно лежит на пассажирах, и омичи должны иметь при себе наличные деньги на случай, если в маршрутке не сработает терминал. Если же это случилось, то о неполадках пассажиры должны сообщить перевозчику или в «Пассажирсервис».