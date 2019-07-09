Геворгян: если в маршрутке не работает терминал, омичи должны оплатить наличными

Posted 9 июля 2019, 03:20
Published 9 июля 2019, 03:20
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
На пресс-конференции в «МКР-Медиа», которая состоялась 8 июля, председатель СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян заявил, что невозможность оплатить проезд картой не всегда зависит от водителя или перевозчика. Терминалы работают от сотовой связи и могут не сработать, если машина вошла в зону без связи. Таких, по словам перевозчика, в городе около 20.
При этом если терминал вышел из строя, ответственность за оплату проезда все равно лежит на пассажирах, и омичи должны иметь при себе наличные деньги на случай, если в маршрутке не сработает терминал. Если же это случилось, то о неполадках пассажиры должны сообщить перевозчику или в «Пассажирсервис».
«Если нет денег, тогда нужно пересесть в другой транспорт, где можно оплатить безналичным способом. На сегодня почти 100% транспорта оборудовано безналичной системой, поэтому, если где-то единичные сбои, это не значит, что сбои во всем городе. И нет никаких проблем выйти и пересесть в другой автобус», — подчеркнул предприниматель.
Главный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС по Омской области Сергей Лотов сообщил, что за полгода после транспортной реформы по обращениям горожан было проведено 46 проверок, и в 60% случаев обнаружились нарушения при оплате проезда. При этом в большинстве случаев в качестве наказания водителям вынесли предупреждение.
Инспектор также отметил, что отказ принять банковскую карту является нарушением прав потребителей. В таком случае также следует обратиться к перевозчику или же в Роспотребнадзор.