ФАС вызывала в Москву омскую РЭК по делу высокого мусорного тарифа

«Встреча вчера состоялась, но официально к нам документов не поступало. Ждем, должны прийти бумаги из ФАС, чтобы мы могли пересмотреть тариф на ТКО. Суть должна быть изложена в документе. Они должны нам сказать, что мы можем исключить и какие законные основания для этого есть», — ответили Городу55 в РЭК.