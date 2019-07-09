ФАС вызывала в Москву омскую РЭК по делу высокого мусорного тарифа

Posted 9 июля 2019, 09:01
Published 9 июля 2019, 09:01
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Вчера в Москве в ФАС России состоялось заседание комиссии по вопросу мусорного тарифа в Омской области. На заседание были приглашены представители омской РЭК. Результаты встречи в омском регуляторе пока не комментируют, ссылаясь на то, что ждут официальные бумаги из ФАС РФ.
«Встреча вчера состоялась, но официально к нам документов не поступало. Ждем, должны прийти бумаги из ФАС, чтобы мы могли пересмотреть тариф на ТКО. Суть должна быть изложена в документе. Они должны нам сказать, что мы можем исключить и какие законные основания для этого есть», — ответили Городу55 в РЭК.
Напомним, на прошлой неделе глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшее время мусорный тариф в Омской области будет снижен. Антимонопольная служба провела свою проверку и пришла к выводу, что тариф в регионе завышен более чем в два раза.
Добавим, 2 июля о временном снижении тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами (до момента запуска мусоросортировочных комплексов в Кировском и Ленинском округах) объявил регоператор «Магнит». Снижение платы почти на пять рублей произошло за счет исключения из тарифа расходов на обработку мусора.