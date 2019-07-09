Для жителей Омска в День города испекут торт-книгу диаметром 3.5 метра

На каждой из площадок для горожан организуют насыщенную развлекательную программу: мастер-классы по изготовлению пера, создание своей обертки для конфет и другие интересные мероприятия. На площадке «Рецепты счастья» горожане ознакомятся с книгами, в названии которых есть десерты и сладости, а также здесь будут представлены «вкусные новинки» и книги рецептов.