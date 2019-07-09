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Posted 9 июля 2019, 02:17

Published 9 июля 2019, 02:17

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Для жителей Омска в День города испекут торт-книгу диаметром 3.5 метра

Для жителей Омска в День города испекут торт-книгу диаметром 3.5 метра

9 июля 2019, 02:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В рамках фестиваля «СладкоОмск» в сквере имени Дзержинского, для горожан приготовят огромную сладкую книгу — подарок для любителей стения и десертов, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Форум пройдет в День города, 3 августа. Его для жителей Омска организовывают работники городских библиотек. Директор Омских муниципальных библиотек Наталья Чернявская рассказала, что на время форума в сквере Дзержинского преобразят несколько аллей, а центральная будет оформлена в виде сегментов книжного шкафа. Пройдя через нее, горожане попадут на аллею с локациями «Безумное чаепитие», «Пряничный домик», «Литературный джем», «Крыловские деликатесы», «Шоколадная фабрика», «Лукоморье», «Рецепты счастья» и «Книжный торт».

На каждой из площадок для горожан организуют насыщенную развлекательную программу: мастер-классы по изготовлению пера, создание своей обертки для конфет и другие интересные мероприятия. На площадке «Рецепты счастья» горожане ознакомятся с книгами, в названии которых есть десерты и сладости, а также здесь будут представлены «вкусные новинки» и книги рецептов.

Еще одной интересной локацией станет стол с большими чашками, который воссоздадут по мотивам «Безумного чаепития» Льюиса Кэррола: «Здесь пройдут эстафеты с закидыванием конфет. Посетители площадки смогут собрать гусеницу на скорость из больших бусин. Образом сахара-рафинада послужат кубики, из которых юным омичам предложат выложить имена героев сказок. Не менее интересна и викторина „Улыбка Чеширского кота“, по представленной улыбке надо будет угадать того или иного персонажа», — рассказала Наталья Чернявская.

Главным событием форума станет разрезание торта в виде книги, диаметр готорого в этом году будет равен 3.5 метра. Каким будет вес кондитерского изделия пока не известно, но в мэрии отмечают, что каждый участник мероприятия получит свой «кусочек» книги.

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