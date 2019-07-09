Для жителей Омска в День города испекут торт-книгу диаметром 3.5 метра

Posted 9 июля 2019, 02:17
Published 9 июля 2019, 02:17
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Форум пройдет в День города, 3 августа. Его для жителей Омска организовывают работники городских библиотек. Директор Омских муниципальных библиотек Наталья Чернявская рассказала, что на время форума в сквере Дзержинского преобразят несколько аллей, а центральная будет оформлена в виде сегментов книжного шкафа. Пройдя через нее, горожане попадут на аллею с локациями «Безумное чаепитие», «Пряничный домик», «Литературный джем», «Крыловские деликатесы», «Шоколадная фабрика», «Лукоморье», «Рецепты счастья» и «Книжный торт».
На каждой из площадок для горожан организуют насыщенную развлекательную программу: мастер-классы по изготовлению пера, создание своей обертки для конфет и другие интересные мероприятия. На площадке «Рецепты счастья» горожане ознакомятся с книгами, в названии которых есть десерты и сладости, а также здесь будут представлены «вкусные новинки» и книги рецептов.
Еще одной интересной локацией станет стол с большими чашками, который воссоздадут по мотивам «Безумного чаепития» Льюиса Кэррола: «Здесь пройдут эстафеты с закидыванием конфет. Посетители площадки смогут собрать гусеницу на скорость из больших бусин. Образом сахара-рафинада послужат кубики, из которых юным омичам предложат выложить имена героев сказок. Не менее интересна и викторина „Улыбка Чеширского кота“, по представленной улыбке надо будет угадать того или иного персонажа», — рассказала Наталья Чернявская.
Главным событием форума станет разрезание торта в виде книги, диаметр готорого в этом году будет равен 3.5 метра. Каким будет вес кондитерского изделия пока не известно, но в мэрии отмечают, что каждый участник мероприятия получит свой «кусочек» книги.