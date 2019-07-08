Выяснилось, от чего чаще всего умирают омичи

Posted 8 июля 2019, 01:33
Published 8 июля 2019, 01:33
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Всего в прошлом году в Омской области по разным причинам скончались 25 098. По данным ведомства, чаще всего омичи умирают по естественным причинам - 23 042 человека в 2018 году. Почти половина из них скончались от болезней системы кровообращения - 10 733 человека.
От новообразований в 2018 году скончались 3 845 человек. Почти столько же омичей скончались после болезней нервной системы - 3 273 человека.
От болезней органов пищеварения, дыхания, инфекционных и паразитарных заболеваний, а также болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ умерло, в совокупности, 3 334 человека. В результате несчастный случаев, от полученных травм и отравлений в прошлом году умерли 2 056 человек.