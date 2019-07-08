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Posted 8 июля 2019, 13:51

Published 8 июля 2019, 13:51

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В самый массовый клип про омичей войдут песни групп «Браво» и «Кино» (0+)

В самый массовый клип про омичей войдут песни групп «Браво» и «Кино» (0+)

8 июля 2019, 13:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Омска поучаствуют в записи самого масштабного клипа про родной город в День омича. Как рассказали в пресс-службе администрации Омска, в список песен, которые выбрали для клипа омичи, вошли композиции групп «Браво» и «Кино».

Съемкой клипа завершится День омича, который состоится 20 июля на площади Победы. Этот день, по информации департамента общественных отношений, готовят сами жители города: в мэрии с омичами согласовывали дату, место и формат мероприятия, а также открыто обсуждали программу, чтобы сделать ее интересной для большего количества горожан.

В окончательную карту Дня омича вошли 25 интерактивных площадок по всему городу, также в Омске появятся фотозоны и будут организованы флешмобы. Съемка клипа про омичей пройдет в финале праздника, в 22 часа. Горожане вместе исполнят общий танец и споют песни «Омские улицы», «Этот город» группы «Браво» и «Видели ночь» группы «Кино». Их омичи сами выбрали посредством голосования, пояснили в администрации города.

Посетить мероприятие может любой желающий, ограничений по возрасту нет. Организаторы мероприятия надеются увидеть на празднике семьи с детьми, молодежь и людей старшего поколения.

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