В самый массовый клип про омичей войдут песни групп «Браво» и «Кино» (0+)

Съемкой клипа завершится День омича, который состоится 20 июля на площади Победы. Этот день, по информации департамента общественных отношений, готовят сами жители города: в мэрии с омичами согласовывали дату, место и формат мероприятия, а также открыто обсуждали программу, чтобы сделать ее интересной для большего количества горожан.