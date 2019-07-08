Смертность младенцев в Омской области стала рекордно низкой

По подсчетам ведомства, в прошлом году в возрасте до 1 года скончались 145 младенцев. В пересчете на 1 000 родившихся этот показатель равен 6.7. Это число ниже, чем в 2017 году: тогда в возрасте до года умерли 159 младенцев, а отношение умерших к 1 000 новорожденных было равно 6.9.