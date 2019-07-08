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Posted 8 июля 2019, 03:28

Published 8 июля 2019, 03:28

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Смертность младенцев в Омской области стала рекордно низкой

Смертность младенцев в Омской области стала рекордно низкой

8 июля 2019, 03:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омскстат подсчитал, сколько новорожденных детей скончались в 2018 году. Оказалось, что за последние 7 лет прошлогодний показатель стал самым низким.

По подсчетам ведомства, в прошлом году в возрасте до 1 года скончались 145 младенцев. В пересчете на 1 000 родившихся этот показатель равен 6.7. Это число ниже, чем в 2017 году: тогда в возрасте до года умерли 159 младенцев, а отношение умерших к 1 000 новорожденных было равно 6.9.

Отмечается, что это самое низкое число младенческой смертности с 2012 года, однако в 2016 году была высокая рождаемость, и при 166 умерших младенцев на каждую 1 000 новорожденных приходилось только 6.2 умерших детей.

Ранее стало известно, от чего чаще всего умирают омичи. Самыми распространенными причинами смерти являются естественные: из 25 098 человек естественной смертью умерли 23 042 человека. Остальные скончались от травм, отравлений или в результате несчастных случаев.

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